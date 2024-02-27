رد فعل كهربا بعد تصعيد كولر ضده
أكد مصدر مقرب من كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه في حالة حزن كبيرة عقب استبعاده من مباراة بلدية المحلة من الدوري المصري.
وقرر مارسيل كولر مدرب الأهلي المصري استبعاد اللاعب من قائمة مباراة بلدية المحلية في الدوري المصري، في أول رد فعل على طلبه عدم السفر مع الفريق إلى غانا.
وطلب كهربا عدم السفر إلى غانا لحضور حفل زفاف شقيقته الذي تزامن مع مباراة الفريق مع نادي ميدياما في دوري أبطال أفريقيا.
وقال مصدر في تصريحات خاصة إن "كهربا تحدث مع مسؤول كبير بالنادي الأهلي حتى يتدخل لحل أزمته مع كولر المدير الفني للفريق".
وتابع : "كولر في التدريبات الماضية لم يبد أي اهتمام بكهربا، وكان هناك تجاهل تام له، وهذا الأمر كان محيرًا بالنسبة للاعب خاصة أنه كان من المقربين للمدرب السويسري".
وأضاف :"كهربا طلب أيضًا عقد جلسة مع كولر عقب إعلان قائمة الفريق، ولكن المدير الفني رفض".
وأتم :"اللاعب لجأ لمسؤول كبير بالنادي في محاولة لحل الأمور مع المدرب".