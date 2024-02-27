رد فعل كهربا بعد تصعيد كولر ضده

أكد مصدر مقرب من كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه في حالة حزن كبيرة عقب استبعاده من مباراة بلدية المحلة من الدوري المصري.

وقرر مارسيل كولر مدرب الأهلي المصري استبعاد اللاعب من قائمة مباراة بلدية المحلية في الدوري المصري، في أول رد فعل على طلبه عدم السفر مع الفريق إلى غانا.