كولر يبدأ بمعاقبة كهربا

كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل الأزمة بين مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، ولاعبه محمود عبد المنعم "كهربا"، والذي تم استبعاده أخيرا من قائمة الفريق التي واجهت ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا.

وغاب كهربا عن لقاء الفريق الغاني، بسبب حضوره فرح شقيقته قبل المباراة بـ 48 ساعة.

وقال الإعلامي الرياضي محمد فاروق، في تصريحات تلفزيونية: "بالنسبة لكهربا هناك اتجاه كبير جدا لدى كولر نحو عدم إشراكه في المباراة المقبلة بالدوري المصري أمام بلدية المحلة، يوم الثلاثاء المقبل، وهذا قرار فني".