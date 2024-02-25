كولر يبدأ بمعاقبة كهربا
كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل الأزمة بين مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، ولاعبه محمود عبد المنعم "كهربا"، والذي تم استبعاده أخيرا من قائمة الفريق التي واجهت ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا.
وغاب كهربا عن لقاء الفريق الغاني، بسبب حضوره فرح شقيقته قبل المباراة بـ 48 ساعة.
وقال الإعلامي الرياضي محمد فاروق، في تصريحات تلفزيونية: "بالنسبة لكهربا هناك اتجاه كبير جدا لدى كولر نحو عدم إشراكه في المباراة المقبلة بالدوري المصري أمام بلدية المحلة، يوم الثلاثاء المقبل، وهذا قرار فني".
فيما أوضح الإعلامي الرياضي سيف زاهر: "تواصل معي أحد أعضاء الجهاز الفني للنادي الأهلي بشأن موضوع كهربا، وقال لي إن اللاعب تمسك بالبقاء وعدم السفر مع بعثة الفريق إلى غانا، وكولر بدوره قال له اعتبر استبعادك فنيا والعودة للتشكيل ستأخذ وقتا، ولم يمنحه وقتا معينا، كما أن كولر بدأ يرى أن موديست يقدم أداء جيدا ويتجه للحديث مع الإدارة من أجل تجديد عقده لمدة موسم جديد".
من جانبه، أوضح خالد بيبو، مدير الكرة في الأهلي، أن استبعاد "كهربا" من لقاء ميدياما هو قرار فني من مارسيل كولر.
وقال بيبو في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: "غياب كهربا عن بعثة الأهلي للقاء ميدياما قرار فني من مارسيل كولر، والمدير الفني ضم من احتاجه لهذه المباراة فنيا".
وتأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثامنة على التوالي، بفضل فوز يانغ أفريكانز على شباب بلوزداد بنتيجة 4-0 قبل جولة على نهاية المجموعات.