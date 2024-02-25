مفاجآت بالجملة في أزمة غرامة كهربا

ويحق للزمالك الحصول على 2.4 مليون دولار، بموجب قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد رحيله عن النادي، وعدم التزامه بتعاقده قبل 4 أعوام.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات مكثفة وودية بين مسؤولي النادي الأهلي ونظرائهم في الزمالك من أجل إنهاء أزمة غرامة كهربا.

وشدد هشام نصر نائب رئيس الزمالك، أنهم لن يتنازلوا عن الحصول على غرامة كهربا التي تبلغ 2 مليون و400 ألف بالدولار، إلا أن مصادر مقرَّبة من اللاعب أكدت عكس ذلك.