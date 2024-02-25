مفاجآت بالجملة في أزمة غرامة كهربا
كشفت مصادر قريبة من اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا" مهاجم الأهلي المصري، عن وجود انفراجة في أزمة غرامة اللاعب لنادي الزمالك.
ويحق للزمالك الحصول على 2.4 مليون دولار، بموجب قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد رحيله عن النادي، وعدم التزامه بتعاقده قبل 4 أعوام.
وشهدت الساعات الماضية اتصالات مكثفة وودية بين مسؤولي النادي الأهلي ونظرائهم في الزمالك من أجل إنهاء أزمة غرامة كهربا.
وشدد هشام نصر نائب رئيس الزمالك، أنهم لن يتنازلوا عن الحصول على غرامة كهربا التي تبلغ 2 مليون و400 ألف بالدولار، إلا أن مصادر مقرَّبة من اللاعب أكدت عكس ذلك.
وأوضحت المصادر لـ"إرم نيوز" أن الاتفاق بين الأهلي والزمالك يقضي بأن يتم تسديد الغرامة بالجنيه المصري.
وشددت المصادر على أن علاقة الأهلي بالزمالك القوية الأيام الماضية وزيارة مجلس الأهلي للزمالك، مؤخرًا، ستُسهّل من عملية تسديد غرامة كهربا بالجنيه المصري، لاسيما أن الزمالك يرغب في إنعاش خزينته التي تعاني ماليًا.
كما أن النادي فشل في الحصول على الغرامة بالدولار لأكثر من عامين، لذا رحب الزمالك في الحصول على الغرامة بالجنيه المصري وليس الدولار.
وحسب قناة أون تايم سبورتس، فإن الأهلي يتجه لإعارة كهربا لناد خليجي لمساعدته على جمع مبلغ الغرامة حال فشلت جهود تسوية الأمر مع الزمالك.
ولم يصدر من جانب نادي الزمالك أو اللاعب تأكيدات رسمية حول الوصول لتسوية حتى الآن.