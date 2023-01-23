رونالد كومان يعود لطرق اللعب التقليدية مع منتخب هولندا

قال رونالد كومان المدرب الجديد لمنتخب هولندا إنه سيعود إلى طرق اللعب الهولندية التقليدية بعد أن أغضب سلفه لويس فان غال عشاق اللعبة في البلاد بتغيير أسلوب الفريق خلال فترة توليه المنصب.

وتم تقديم كومان، الذي اختاره الاتحاد الهولندي لكرة القدم لخلافة فان غال في نهاية العام الماضي، رسميا لوسائل الإعلام والجماهير اليوم الإثنين.

وقال كومان في مؤتمر صحفي إنه سيلعب بفريق مكون من أربعة مدافعين مرة أخرى، بدلا من ثلاثة لاعبين في قلب الدفاع وظهيري جناح كما فعل فان غال خلال 18 شهرا السابقة.