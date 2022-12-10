فيغورست: أردت مصافحة ميسي لكنه لم يمد يده وتلفظ ببعض الكلمات السيئة
انتقد فاوت فيغورست مهاجم منتخب هولندا تصرف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي معه بعد مباراة المنتخبين في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.
وقال فيغورست في تصريح نقله موقع "adelaidenow": "ذهبت لأصافح ميسي بعد المباراة لكنه لم يقبل، وقال لي شيئًا فظًا، لكنني لا أفهم الإسبانية جيدًا، أنا محبط جدًا".
وبدا ميسي قائد الأرجنتين غاضبًا عقب الفوز على هولندا بركلات الترجيح، حيث سبَّ شخصًا ووصفه بالأحمق قبل إجراء مقابلة تلفزيونية عقب المباراة مباشرة.
وبعد الاحتفال بتأهل الأرجنتين إلى نصف النهائي كان ميسي يتحدث لوسائل الإعلام في المنطقة المختلطة عندما قال فجأة: "ما الذي تنظر إليه أيها الأحمق؟" وظهر عابس الوجه.
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن رسالة ميسي كانت موجهة لفاوت فيغورست صاحب هدفي هولندا ضد الأرجنتين.
وبحسب الصحيفة كان فيغورست يحاول الحصول على قميص ميسي عقب المباراة، لكن قائد الأرجنتين أعتقد أنه يحاول افتعال مشكلة معه، فتحدث إليه بالإسبانية، وسبَّه ووصفه بالأحمق، ودعاه للابتعاد عنه.
وضرب منتخب الأرجنتين موعدًا مع كرواتيا في نصف النهائي بالفوز على هولندا بركلات الترجيح، بعد وقت قصير من فوز كرواتيا على البرازيل بركلات الترجيح أيضًا.
ومن المقرر أن تقام مباراة الأرجنتين وكرواتيا، يوم الثلاثاء 13 ديسمبر، على استاد لوسيل.
وسبق أن تقابل منتخبا الأرجنتين وكرواتيا في كأس العالم مرتين فقط، حيث فاز التانغو 1/0 في دور المجموعات في نسخة 1998 في فرنسا، وفاز منتخب كرواتيا 3/0 في كأس العالم 2018 في روسيا.
انتقاد دي يونغ
وانتقد فرينكي دي يونغ لاعب وسط هولندا الحكم الإسباني ماتيو لاهوز الذي أدار مواجهة منتخب بلاده ضد الأرجنتين.
وقال دي يونغ: "بمجرد انتهاء وقت اللعب المعتاد ذهبوا إليه، منذ تلك اللحظة فصاعدًا أطلق صفارات للأرجنتين فقط، لقد كان أمرًا سيئًا حقًا".
وأضاف: "إنه (لاهوز) رجل لطيف، حكم جيد، لكن هنا كان فوق العقل، أعتقد أنه ضل طريقه في الوقت الإضافي، قد يكون لعظمة ليونيل ميسي تأثير على ذلك، ليس خطأ الحكم، لكنه أثر على المباراة".