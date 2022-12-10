فيغورست: أردت مصافحة ميسي لكنه لم يمد يده وتلفظ ببعض الكلمات السيئة

وبدا ميسي قائد الأرجنتين غاضبًا عقب الفوز على هولندا بركلات الترجيح، حيث سبَّ شخصًا ووصفه بالأحمق قبل إجراء مقابلة تلفزيونية عقب المباراة مباشرة.

وبعد الاحتفال بتأهل الأرجنتين إلى نصف النهائي كان ميسي يتحدث لوسائل الإعلام في المنطقة المختلطة عندما قال فجأة: "ما الذي تنظر إليه أيها الأحمق؟" وظهر عابس الوجه.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن رسالة ميسي كانت موجهة لفاوت فيغورست صاحب هدفي هولندا ضد الأرجنتين.