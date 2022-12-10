رونالد كومان يعود لقيادة منتخب هولندا بعد رحيل فان غال

وأضاف: "عندما أنظر إلى الوراء، أرى شيئًا إيجابيًا للغاية، لا أشعر بالخسارة، أترك مجموعة جيدة جدًا، وفريقًا متماسكًا للغاية وفنيًا للغاية، لقد كنت مدربًا لـ 20 مباراة ونحن لم نخسر أبدًا، يجب أن يكون هناك سبب".

وسيعود فان غال إلى الاعتزال بعد عودته المفاجئة إلى التدريب بقيادة منتخب بلاده قبل نهائيات كأس العالم 2022.