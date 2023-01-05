ما المباريات التي سيغيب عنها ليفاندوفسكي بسبب الإيقاف؟

وكان تشافي هيرنانديز قد صرح بأنه يأمل في مشاركة ليفاندوفسكي أمام أتلتيكو مدريد وبدا واثقًا في تصريحه، لكن قرار المحكمة وجه له ضربة قوية بعدما قام بإراحته خلال مباراة كأس ملك إسبانيا أمام إنتر سيتي.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي 13 هدفًا لبرشلونة في الدوري الإسباني، وهو يتصدر ترتيب الهدافين، وغيابه عن مباريات مهمة يعتبر ضربة لبرشلونة الذي فقد نقطتين بالتعادل أمام إسبانيول 1-1 في مباراة ديربي كاتالونيا التي استغلها غريمه ريال مدريد لمشاركته صدارة الدوري برصيد 38 نقطة.

وأوقف ليفاندوفسكي بعد أن أظهر "عدم احترام" للحكم بعد طرده أمام أوساسونا.

وطُرد المهاجم البولندي إثر نيله بطاقتين صفراوين ضد أوساسونا في 8 نوفمبر حيث قام بإيماءة من خلال لمس أنفه أثناء مغادرته أرض الملعب، ما اعتُبر إساءة للحكم خيسوس جيل مانزانو.