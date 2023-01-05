ما المباريات التي سيغيب عنها ليفاندوفسكي بسبب الإيقاف؟
قررت المحكمة الإدارية الإسبانية بمدريد تأييد قرار إيقاف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة 3 مباريات ورفضت طعن النادي لتقليص العقوبة أو إلغائها، ما يجعله يغيب عن مباريات أتلتيكو مدريد وخيتافي وجيرونا في الدوري الإسباني.
وبحسب صحيفة "ماركا"، قررت إدارة برشلونة احترام قرار المحكمة ولن تقدم استئنافًا ضد القرار، وبالنظر لأن الجمعة والسبت والأحد عطلة في إسبانيا، فإن البولندي روبرت ليفاندوفسكي سيغيب عن مباراة أتلتيكو مدريد المقررة الأحد القادم برسم الجولة الـ 16 بشكل رسمي وعن مباراتي خيتافي في الجولة الـ 17 وجيرونا في الجولة الـ 18، ويعود للعب في الدوري الإسباني أمام ريال بيتيس في الجولة الـ 19 المقررة يوم 1 شباط / فبراير القادم.
وسيكون بإمكان برشلونة الاعتماد على مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في مباريات كأس ملك إسبانيا ونصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال بيتيس التي تجرى في السعودية لأن قرار الإيقاف يسري فقط على مباريات الدوري الإسباني.
وكان تشافي هيرنانديز قد صرح بأنه يأمل في مشاركة ليفاندوفسكي أمام أتلتيكو مدريد وبدا واثقًا في تصريحه، لكن قرار المحكمة وجه له ضربة قوية بعدما قام بإراحته خلال مباراة كأس ملك إسبانيا أمام إنتر سيتي.
وسجل روبرت ليفاندوفسكي 13 هدفًا لبرشلونة في الدوري الإسباني، وهو يتصدر ترتيب الهدافين، وغيابه عن مباريات مهمة يعتبر ضربة لبرشلونة الذي فقد نقطتين بالتعادل أمام إسبانيول 1-1 في مباراة ديربي كاتالونيا التي استغلها غريمه ريال مدريد لمشاركته صدارة الدوري برصيد 38 نقطة.
وأوقف ليفاندوفسكي بعد أن أظهر "عدم احترام" للحكم بعد طرده أمام أوساسونا.
وطُرد المهاجم البولندي إثر نيله بطاقتين صفراوين ضد أوساسونا في 8 نوفمبر حيث قام بإيماءة من خلال لمس أنفه أثناء مغادرته أرض الملعب، ما اعتُبر إساءة للحكم خيسوس جيل مانزانو.