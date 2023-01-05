برشلونة يفلت من كمين إنتر سيتي ويصعد لدور الـ16 بكأس ملك إسبانيا بعد مباراة درامية (فيديو)
عانى برشلونة الأمرين لتخطي منافسه المغمور إنتر سيتي القادم من الدرجة الثالثة، وفاز 4-3 بعد التمديد للوقت الإضافي.
وبلغ برشلونة دور الـ 16 من مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد الفوز على إنتر سيتي في مباراة امتدت إلى 120 دقيقة.
ونجح إنتر سيتي في فرض التعادل على العملاق الكتالوني ثلاث مرات بواسطة اوريول سولديفيا أحد نجوم المباراة.
تقدم برشلونة بواسطة المدافع الاوروغوياني رونالد أراوخو بعد مرور 4 دقائق، لكن إنتر سيتي أدرك التعادل سولديفيا (59).
ومنح ديمبيلي التقدم لبرشلونة مجددا (63) ليرد اصحاب الارض بواسطة سولديفيا (74).
لكن البرازيلي رافينيا سجل هدف التقدم لبرشلونة (77)، ليسجل سولديفيا هدف التعادل محققا الهاتريك قبل نهاية الوقت الاصلي باربع دقائق ليفرض التمديد.
وفي الوقت الاضافي نجح انسو فاتي في تسجيل هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 103.
هاتريك النصيري يقود إشبيلية لدور الـ16
وفي وقت سابق اكتسح إشبيلية مضيفه ليناريس ديبورتيفو (درجة ثالثة) 5-0، اليوم الأربعاء، ليتأهل لدور الـ16 ببطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.
وتقدم إشبيلية عن طريق يوسف النصيري في الدقيقة 37، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 40.
وفي الدقيقة 57 سجل سكوادروني لاعب ليناريس الهدف الثالث لإشبيلية بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضيف إريك لاميلا الهدف الرابع في الدقيقة 69.
وفي الدقيقة 74 سجل يوسف النصيري الهدف الثالث له والخامس لإشبيلية.
وفي مباراة أخرى، فاز ريال سوسيداد على مضيفه لوغرونيس (درجة ثالثة) 1-0.
وسجل روبرت نافارو الهدف الوحيد لسوسيداد في الدقيقة 33.