برشلونة يفلت من كمين إنتر سيتي ويصعد لدور الـ16 بكأس ملك إسبانيا بعد مباراة درامية (فيديو)

عانى برشلونة الأمرين لتخطي منافسه المغمور إنتر سيتي القادم من الدرجة الثالثة، وفاز 4-3 بعد التمديد للوقت الإضافي.

وبلغ برشلونة دور الـ 16 من مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد الفوز على إنتر سيتي في مباراة امتدت إلى 120 دقيقة.

ونجح إنتر سيتي في فرض التعادل على العملاق الكتالوني ثلاث مرات بواسطة اوريول سولديفيا أحد نجوم المباراة.

تقدم برشلونة بواسطة المدافع الاوروغوياني رونالد أراوخو بعد مرور 4 دقائق، لكن إنتر سيتي أدرك التعادل سولديفيا (59).

ومنح ديمبيلي التقدم لبرشلونة مجددا (63) ليرد اصحاب الارض بواسطة سولديفيا (74).

لكن البرازيلي رافينيا سجل هدف التقدم لبرشلونة (77)، ليسجل سولديفيا هدف التعادل محققا الهاتريك قبل نهاية الوقت الاصلي باربع دقائق ليفرض التمديد.

وفي الوقت الاضافي نجح انسو فاتي في تسجيل هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 103.