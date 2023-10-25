لانتهاكات مالية مزعومة.. إيفرتون مهدد بخصم 12 نقطة

وقالت صحيفة "ديلي تلغراف" إن رؤساء الدوري الممتاز، طلبوا من لجنة مستقلة فرض العقوبة الصارمة، والتي ستكون أكبر عقوبة نقاط في تاريخ المسابقة.

خسارة 12 نقطة ستترك إيفرتون، بخمس نقاط في قاع جدول الترتيب هذا الموسم، ويحتل فريق شون دايك حالياً المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط بعد خسارته 6 من مبارياته التسع الأولى.

وأحال الدوري الإنجليزي الممتاز إيفرتون إلى اللجنة في مارس الماضي، بسبب انتهاك مزعوم لقواعد الربحية والاستدامة خلال فترة تنتهي بموسم 2021-2022.