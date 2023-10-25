لانتهاكات مالية مزعومة.. إيفرتون مهدد بخصم 12 نقطة
يواجه فريق إيفرتون الإنجليزي الأول لكرة القدم، عقوبة تقضي بخصم 12 نقطة مما حصد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد التحقيق في انتهاكات مزعومة للقواعد المالية من قبل النادي.
وقالت صحيفة "ديلي تلغراف" إن رؤساء الدوري الممتاز، طلبوا من لجنة مستقلة فرض العقوبة الصارمة، والتي ستكون أكبر عقوبة نقاط في تاريخ المسابقة.
خسارة 12 نقطة ستترك إيفرتون، بخمس نقاط في قاع جدول الترتيب هذا الموسم، ويحتل فريق شون دايك حالياً المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط بعد خسارته 6 من مبارياته التسع الأولى.
وأحال الدوري الإنجليزي الممتاز إيفرتون إلى اللجنة في مارس الماضي، بسبب انتهاك مزعوم لقواعد الربحية والاستدامة خلال فترة تنتهي بموسم 2021-2022.
ويُسمح لأندية الدرجة الأولى بخسارة ما يصل إلى 105 ملايين جنيه إسترليني كحد أقصى على مدى 3 سنوات أو مواجهة عقوبات.
وقال إيفرتون في بيان صدر، الأربعاء، الذي تم فيه تأكيد أخبار الإحالة: "النادي يتحدى بشدة مزاعم عدم الامتثال، ومع فريق الخبراء المستقل الخاص به واثق تمامًا من أنه ما يزال ممتثلًا لجميع القواعد واللوائح المالية".
وأضاف: "إيفرتون مستعد للدفاع بقوة عن موقفه أمام اللجنة، لقد قدم النادي، على مدار عدة سنوات، معلومات إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بطريقة منفتحة وشفافة، واختار بوعي التصرف بأقصى قدر من حسن النية في جميع الأوقات".