محمد صلاح: سأحتفل باحتساء شاي البابونج
علق النجم المصري محمد صلاح على فوز فريقه ليفربول 7/0 على مانشستر يونايتد وعلى رقمه بعدما بات الهداف التاريخي للريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال محمد صلاح في تصريحات لشبكة "بي إن سبورت": "كنا نريد الفوز منذ البداية، كل اللاعبين أرادو تسجيل الأهداف".
وأضاف: "أتمنى أن يكون هذا الفوز دفعة لنا في المباريات المقبلة، ولا تكون فرحة الفوز أكثر من اللازم".
وتابع صلاح: "استغلينا الفرص التي سنحت لنا، وهذا ساعدنا على الفوز، كما كنا موفقين في معظمها".
وبسؤاله بعدما أصبح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي قال صلاح: "غير قادر على وصف شعوري، هذا واحد من أفضل أيام حياتي، سأحتفل كثيرا، سأذهب الآن لأحتفل مع عائلتي وأشرب شاي البابونج".
وأكد صلاح: "كنت أسعى لهذا الرقم من أول يوم هنا، أتمنى تحطيم المزيد من الأرقام والفوز بالبطولات".
وعن تسجيله في 6 مباريات على التوالي أمام مانشستر يونايتد قال صلاح: "هذا يوم خاص، أنا محظوظ بالتسجيل في المباريات الكبيرة".
وأصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 129 هدفا (في 205 مباريات) متقدما بهدف عن روبي فاولر.
وبات محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يهز شباك مانشستر يونايتد في 6 مباريات متتالية في مختلف المسابقات.
ومحمد صلاح هو الهداف التاريخي لليفربول أمام مانشستر يونايتد برصيد 12 هدفا.