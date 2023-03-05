محمد صلاح: سأحتفل باحتساء شاي البابونج

وتابع صلاح: "استغلينا الفرص التي سنحت لنا، وهذا ساعدنا على الفوز، كما كنا موفقين في معظمها".

وبسؤاله بعدما أصبح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي قال صلاح: "غير قادر على وصف شعوري، هذا واحد من أفضل أيام حياتي، سأحتفل كثيرا، سأذهب الآن لأحتفل مع عائلتي وأشرب شاي البابونج".

وأكد صلاح: "كنت أسعى لهذا الرقم من أول يوم هنا، أتمنى تحطيم المزيد من الأرقام والفوز بالبطولات".