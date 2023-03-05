ترتيب الدوري الإنجليزي: ليفربول يكتسح مانشستر يونايتد 7/0 ويرتقي إلى المركز الخامس
حقق ليفربول فوزا كبيرا بنتيجة 6/0 على ضيفه مانشستر يونايتد اليوم الأحد في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وعلى ملعب أنفيلد تقدم الهولندي كودي جاكبو بالهدف الأول لليفربول في الدقيقة 43 بتسديدة على يسار الحارس ديفيد دي خيا بعد كرة من أندرو روبرتسون.
وأضاف داروين نونيز الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 47 ضربة رأسية بعد كرة من هارفي إليوت.
وعاد كودي جاكبو وسجل الهدف الثاني له والثالث لليفربول في الدقيقة 50 بعد عمل رائع من النجم المصري محمد صلاح الذي تلاعب بالمدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز.
ووقع محمد صلاح رابع أهداف ليفربول في الدقيقة 66 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
وواصل ليفربول تفوقه المذهل على مانشستر يونايتد في الشوط الثاني وسجل له داروين نونيز هدفا في الدقيقة 76 بضربة رأس بعد كرة من جوردان هندرسون.
ولم يكتف ليفربول بالخماسية، بعدما سجل محمد صلاح هدفا في الدقيقة 83 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وبات النجم المصري الهدف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 129.
واختتم البرازيلي روبرتو فيرمينو سباعية ليفربول في الدقيقة 89 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بمساعدة محمد صلاح.
وجدد ليفربول فوزه الكبير على مانشستر يونايتد حيث حقق الريدز الفوز بنتيجة 4/0 على مانشستر يونايتد في أبريل 2022 في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.
ورفع الفوز رصيد ليفربول إلى 42 نقطة من 25 مباراة ليرتقي إلى المركز الخامس، في حين توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 49 نقطة من 25 مباراة في المركز الثالث.
أرقام تاريخية
وبحسب شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات فإن كودي جاكبو وداروين نونيز هما أول ثنائي من ليفربول يسجل هدفين في نفس المباراة بالدوري الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد منذ آرثر جودارد وجيمس ستيوارت في فبراير 1910.
كما حقق ليفربول أكبر فوز له على الإطلاق ضد مانشستر يونايتد (7/0)، متجاوزًا فوزه السابق الذي كان في أكتوبر 1895 (7/1 في الدرجة الثانية).
في حين تعرض مانشستر يونايتد لأكبر خسارة في تاريخه، إلى جانب الخسارة 0/7 أمام ولفرهامبتون في ديسمبر 1931، وأستون فيلا في ديسمبر 1930، وبلاكبيرن روفرز في أبريل 1926.