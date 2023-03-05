ترتيب الدوري الإنجليزي: ليفربول يكتسح مانشستر يونايتد 7/0 ويرتقي إلى المركز الخامس

وجدد ليفربول فوزه الكبير على مانشستر يونايتد حيث حقق الريدز الفوز بنتيجة 4/0 على مانشستر يونايتد في أبريل 2022 في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

ورفع الفوز رصيد ليفربول إلى 42 نقطة من 25 مباراة ليرتقي إلى المركز الخامس، في حين توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 49 نقطة من 25 مباراة في المركز الثالث.

أرقام تاريخية

وبحسب شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات فإن كودي جاكبو وداروين نونيز هما أول ثنائي من ليفربول يسجل هدفين في نفس المباراة بالدوري الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد منذ آرثر جودارد وجيمس ستيوارت في فبراير 1910.

كما حقق ليفربول أكبر فوز له على الإطلاق ضد مانشستر يونايتد (7/0)، متجاوزًا فوزه السابق الذي كان في أكتوبر 1895 (7/1 في الدرجة الثانية).

في حين تعرض مانشستر يونايتد لأكبر خسارة في تاريخه، إلى جانب الخسارة 0/7 أمام ولفرهامبتون في ديسمبر 1931، وأستون فيلا في ديسمبر 1930، وبلاكبيرن روفرز في أبريل 1926.