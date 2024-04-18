3 جنود "مجهولين" حسموا معركة مانشستر سيتي وريال مدريد

رسخ ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا 14 مرة، سيطرته على مسابقة دوري الأبطال بعدما انتزع بطاقة التأهل إلى نصف نهائي نسخة الموسم الحالي، بفضل تفوقه في حصة الركلات الترجيحية (4 ـ 3) على حساب حامل اللقب مانشستر سيتي، عقب نهاية مواجهة الإياب (1 ـ 1) بين الفريقين.

وبينما أشادت الصحف المدريدية بما اعتبرته "تأهلا بالتخصص" للفريق الملكي، قالت تقارير إخبارية إن زملاء البرازيلي رودريغو، كسبوا معركة ملعب الاتحاد بفضل 3 جنود مجهولين بذلوا مجهودات جبارة في الخفاء ليخرج الفريق الملكي منتصرًا كالعادة في دوري الأبطال.

وركز تقرير نشرته صحيفة "ماركا" (marca) الإسبانية على أن أول "جنود الخفاء" في معركة مانشستر سيتي والريال هو دافيد ابن كارلو أنشيلوتي ومساعده في الجهاز الفني لريال مدريد، الذي تحدث عن تغيير مثير في اختيار المسددين لركلات الترجيح.

وقال دافيد أنشيلوتي:"لقد تشاورت مع والدي وبقية أعضاء الجهاز الفني وحارس المرمى كيبا بشأن اختيار منفذي ركلات الجزاء، وبعض اللاعبين الآخرين وقمنا ببعض التغييرات".