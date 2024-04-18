3 جنود "مجهولين" حسموا معركة مانشستر سيتي وريال مدريد
رسخ ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا 14 مرة، سيطرته على مسابقة دوري الأبطال بعدما انتزع بطاقة التأهل إلى نصف نهائي نسخة الموسم الحالي، بفضل تفوقه في حصة الركلات الترجيحية (4 ـ 3) على حساب حامل اللقب مانشستر سيتي، عقب نهاية مواجهة الإياب (1 ـ 1) بين الفريقين.
وبينما أشادت الصحف المدريدية بما اعتبرته "تأهلا بالتخصص" للفريق الملكي، قالت تقارير إخبارية إن زملاء البرازيلي رودريغو، كسبوا معركة ملعب الاتحاد بفضل 3 جنود مجهولين بذلوا مجهودات جبارة في الخفاء ليخرج الفريق الملكي منتصرًا كالعادة في دوري الأبطال.
وركز تقرير نشرته صحيفة "ماركا" (marca) الإسبانية على أن أول "جنود الخفاء" في معركة مانشستر سيتي والريال هو دافيد ابن كارلو أنشيلوتي ومساعده في الجهاز الفني لريال مدريد، الذي تحدث عن تغيير مثير في اختيار المسددين لركلات الترجيح.
وقال دافيد أنشيلوتي:"لقد تشاورت مع والدي وبقية أعضاء الجهاز الفني وحارس المرمى كيبا بشأن اختيار منفذي ركلات الجزاء، وبعض اللاعبين الآخرين وقمنا ببعض التغييرات".
وقالت صحيفة "ماركا"، إن دافيد مساعد أنشيلوتي ومدرب اللياقة البدنية فرانشيسكو ماوري، قاما بدراسة الطريقة التي نجح فيها آرسنال تحت قيادة ميكل أرتيتا، في إحباط القوة الهجومية لمانشستر سيتي في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي 0/0 في 31 مارس الماضي بالدوري الإنجليزي، فيما أسهم الحارس كيبا الذي كان موجودا على دكة البدلاء في التشاور مع الثنائي بخصوص منفذي ركلات الترجيح.
وتعادل الفريقان ذهابا (3 ـ 3) وإيابا (1 ـ 1) ليلجآ لركلات الترجيح، التي انتهت بتأهل الريال حيث نجح في التسجيل كل من أنطونيو روديغر وناتشو ولوكاس فاسكيز وجود بيلينجهام، وأهدر لوكا مودريتش ركلة وحيدة، بينما نجح الحارس الأوكراني أندريه لونين في التصدي لركلتي سيلفا وكوفاتيتش.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كارلو أنشيلوتي كان صاحب القرار النهائي في اختيار التكتيك الذي واجه به زملاء البلجيكي "دي بروين" لكنه حصل على استشارات مفيدة جدا من ابنه دافيد ومن مدرب اللياقة فرانشيسكو ماوري.
ويواجه ريال مدريد بايرن ميونخ في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، من أجل بلوغ النهائي وذلك سعيا وراء اللقب القاري عدد 15 في تاريخه.