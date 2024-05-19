مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يسدل الستار ، اليوم الأحد ، على منافسات الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز بجولة الحسم لتحديد بطل البريميرليغ.

ويستضيف مانشستر سيتي منافسه وست هام يونايتد كما يلعب آرسنال على أرضه أمام إيفرتون في الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي.