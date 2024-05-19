مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
يسدل الستار ، اليوم الأحد ، على منافسات الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز بجولة الحسم لتحديد بطل البريميرليغ.
ويستضيف مانشستر سيتي منافسه وست هام يونايتد كما يلعب آرسنال على أرضه أمام إيفرتون في الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي.
وفي الدوري الإسباني ، يخرج ريال مدريد لمواجهة فياريال في الجولة 37 وقبل الأخيرة بينما يستضيف برشلونة منافسه رايو فاييكانو.
ويستضيف إنتر ميلان منافسه لاتسيو في الدوري الإيطالي كما يخرج باريس سان جيرمان لمواجهة ميتز في الدوري الفرنسي.
ويخوض الزمالك المصري مواجهة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام ضيفه نهضة بركان المغربي بإستاد القاهرة.
وفيما يلي أبرز مواعيد مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة:
الدوري الإنجليزي:
مانشستر سيتي – وست هام يونايتد – 6:00 مساءً – bein sports HD 1
آرسنال – إيفرتون – 6:00 مساءً – bein sports HD 2
الدوري الإسباني:
فياريال – ريال مدريد – 8:00 مساءً – bein sports HD 3
برشلونة – رايو فاييكانو – 8:00 مساءً – bein sports HD 8
الدوري الإيطالي:
إنتر ميلان – لاتسيو – 7:00 مساءً – AD sports premium 1
الدوري الفرنسي:
ميتز – باريس سان جيرمان – 10 مساءً – bein sports HD 1
كأس الكونفدرالية الأفريقية:
الزمالك المصري – نهضة بركان المغربي – 8 مساءً – bein sports HD 6