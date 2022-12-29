الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري
يستضيف استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس مواجهة قوية تجمع بين الزمالك وضيفه الإسماعيلي في الجولة العاشرة للدوري المصري.
وتقام أيضاً مواجهة أخرى تجمع بين المصري البورسعيدي وضيفه أسوان على ملعب (السويس الجديد).
وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الزمالك والإسماعيلي في الجولة العاشرة للدوري المصري:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة في الساعة السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، ويديرها الحكم الدولي محمود البنا.
وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بصوت المعلق حاتم بطيشة.
ترتيب الفريقين
يحتل الزمالك حامل اللقب المركز الثالث برصيد 21 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي متصدر الترتيب.
وفاز الزمالك في 6 لقاءات مقابل 3 تعادلات دون هزيمة، وسجل الفريق الأبيض 17 هدفاً واستقبل 3 أهداف، وهو صاحب أقوى هجوم ودفاع بالدوري.
ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن عشر والأخير برصيد 6 نقاط بعدما حقق فوزاً وحيداً و3 تعادلات و5 هزائم.
وسجل الإسماعيلي 6 أهداف فقط بينما تلقى الفريق الأصفر 10 أهداف في مرماه.
وفاز الزمالك في آخر مواجهة ضد الإسماعيلي يوم 15 أغسطس الماضي بنتيجة 1-0 في ثمن نهائي كأس مصر.
ولم يفز الإسماعيلي في آخر 11 مباراة ضد الزمالك منذ تغلبه بنتيجة 3-1 يوم 2 أبريل 2018.
ويخوض الإسماعيلي أول مواجهة تحت قيادة مدربه الجديد أحمد حسام (ميدو) الذي يلعب ضد فريقه الأسبق الزمالك للمرة السادسة، وفشل في تحقيق أي انتصار وتعادل مرة وتلقى 4 هزائم.
في المقابل، يواجه البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك الإسماعيلي للمرة الرابعة بعدما حقق 3 انتصارات من قبل دون تعادل أو هزيمة كما أنه يواجه ميدو للمرة الأولى كمدرب.
الزمالك.. وأفكار فيريرا
يسعى الزمالك لاستغلال تعثر منافسه التقليدي الأهلي بعد تعادله أمس الأربعاء أمام سيراميكا كليوباترا.
ويعني تحقيق الفوز بالنسبة للزمالك تساويه مع الأهلي في صدارة الترتيب بخلاف أن الفريق الأبيض يطمع في مصالحة جماهيره بعد التعادل الأخير مع المقاولون العرب.
ويغيب عن صفوف الزمالك عدة لاعبين على رأسهم عمر جابر ويوسف حسن ومصطفى شلبي ومحمود حمدي (الونش) بسبب الإصابة بجانب محمد عبد الشافي لعدم الجاهزية.
ويعتمد الزمالك على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد عواد وأمامه الثلاثي حسام عبد المجيد ومصطفى الزناري وحمزة المثلوثي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط عمرو السيسي ومحمد أشرف "روقة" وإمام عاشور ويميناً سيد عبد الله "نيمار" ويساراً أحمد فتوح بينما يقود الهجوم سيف الدين الجزيري وأحمد سيد "زيزو".
الإسماعيلي.. وخطط ميدو
يتطلع الإسماعيلي لتحقيق الفوز مع مدربه أحمد حسام (ميدو) لتحسين ترتيبه ومغادرة المركز الأخير.
وقال أحمد حسام (ميدو) في تصريحات تليفزيونية عقب توليه قيادة الدراويش إنه يعلم تماماً مدى صعوبة المهمة ولكنه يعشق التحديات ويسعى لإعادة الإسماعيلي إلى سابق عهده.
وأوضح أن الإسماعيلي مليء بالعديد من اللاعبين المميزين وينقصهم فقط التنظيم داخل المستطيل الأخضر مؤكداً أنه يطالب جماهير الإسماعيلي بالثقة والصبر والدعم في الفترة القادمة.
ويغيب عن الإسماعيلي حارس المرمى محمد فوزي وكريم عرفات ومحمد نصر وحازم مرسي ومحمد بن خماسة.
ويعتمد الإسماعيلي على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد كوكو وأمامه الرباعي باهر المحمدي ومحمد هاشم وحمدي النقاز ومحمد دسوقي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط محمد بيومي ومحمد حسن وصالح جمعة بينما يقود خط الهجوم باسم مرسي وعبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي.
وقال محمد عبد الله، لاعب الزمالك والإسماعيلي الأسبق، لـ"إرم نيوز" إن المباراة ستكون صعبة على الفريقين مؤكداً أن الزمالك يسعى للفوز للتساوي مع الأهلي في مقعد الصدارة.
وأوضح أن الزمالك لديه العديد من العناصر المميزة على رأسهم زيزو وإمام عاشور مؤكداً أن الفريق الأبيض يحتاج لتحقيق الفوز للتواجد في الصدارة.
وأشار إلى أن الإسماعيلي لديه طموح جديد بعد تعيين ميدو، موضحاً أن هناك عناصر مميزة في الإسماعيلي تحتاج أيضاً لاستعادة الثقة من خلال حسم الفوز.