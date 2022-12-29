الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

ترتيب الفريقين

يحتل الزمالك حامل اللقب المركز الثالث برصيد 21 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي متصدر الترتيب.

وفاز الزمالك في 6 لقاءات مقابل 3 تعادلات دون هزيمة، وسجل الفريق الأبيض 17 هدفاً واستقبل 3 أهداف، وهو صاحب أقوى هجوم ودفاع بالدوري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن عشر والأخير برصيد 6 نقاط بعدما حقق فوزاً وحيداً و3 تعادلات و5 هزائم.

وسجل الإسماعيلي 6 أهداف فقط بينما تلقى الفريق الأصفر 10 أهداف في مرماه.

وفاز الزمالك في آخر مواجهة ضد الإسماعيلي يوم 15 أغسطس الماضي بنتيجة 1-0 في ثمن نهائي كأس مصر.

ولم يفز الإسماعيلي في آخر 11 مباراة ضد الزمالك منذ تغلبه بنتيجة 3-1 يوم 2 أبريل 2018.

ويخوض الإسماعيلي أول مواجهة تحت قيادة مدربه الجديد أحمد حسام (ميدو) الذي يلعب ضد فريقه الأسبق الزمالك للمرة السادسة، وفشل في تحقيق أي انتصار وتعادل مرة وتلقى 4 هزائم.

في المقابل، يواجه البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك الإسماعيلي للمرة الرابعة بعدما حقق 3 انتصارات من قبل دون تعادل أو هزيمة كما أنه يواجه ميدو للمرة الأولى كمدرب.