كولر: لم أقتنع بأداء مهاجمي الأهلي باستثناء تاو

واعترف كولر خلال المؤتمر الصحفي عقب التعادل مع سيراميكا بأنه لم يقتنع بأداء أي مهاجم في الفريق الأحمر هذا الموسم حتى الآن، مؤكدًا أنه اضطُر لإشراك الجناح بيرسي تاو في مركز رأس الحربة لحل الأزمة الهجومية ولكن اللاعب تعرض للإصابة.

وأشار إلى أنه لا يمانع من تعاقد الأهلي مع صفقات جديدة سوبر ولكنه يحب أن يختار اللاعبين الجدد بدقة فائقة ولا يوافق على انضمام أي لاعب إلا إذا كان أفضل من العناصر المتواجدة في قائمة الفريق.

وانتقد كولر أيضًا أحد لاعبي الأهلي الذي كان مكلفًا برقابة أحمد رمضان "بيكهام" خلال لعبة هدف سيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أنه لا يحمّل محمد الشناوي حارس المرمى مسؤولية الهدف لأن الخطأ الأكبر ضد المدافع.

وتابع:" سأشاهد عمومًا هذه اللعبة مرة أخرى لمعرفة إذا كان هناك خطأ ضد الشناوي من لاعب سيراميكا كليوباترا من عدمه، وأنا كمدرب شرحت هذه اللعبة قبل اللقاء للاعبي الفريق أكثر من مرة".

واعترف كولر بوجود أزمة في استغلال الفرص مؤكدًا أن دوره كمدير فني توصيل اللاعبين لصناعة الفرص على مرمى المنافسين، ولكن هناك رعونة واضحة في استغلال المحاولات بخلاف أن حارس سيراميكا محمد بسام تألق بشكل لافت.

وأثنى كولر على أرضية ملعب استاد القاهرة بالمقارنة بملعب السلام الذي يستضيف مباريات الأهلي، مؤكدًا أنه يشكر جماهير الفريق الأحمر على دعمها وتواجدها في استاد القاهرة بأعداد أكبر من اللقاءات الماضية.

وسبق أن انتقد كولر لاعبه محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق لتسديده ضربة الجزاء في مباراة فيوتشر بالدوري التي انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1.