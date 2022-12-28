جدل حول هدف الأهلي المُلغى أمام سيراميكا كليوباترا (فيديو)
تسبب إبراهيم نور الدين، حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في الدوري المصري، بجدل كبير بعد إلغاء هدف لصالح الأهلي تم إحرازه في الدقيقة 37 بداعي التسلل.
وألغى نور الدين الهدف الذي أحرزه البرازيلي برونو سافيو بداعي تسلل علي معلول، الذي أرسل له عرضية أرضية أسكنها المهاجم البرازيلي في شباك سيراميكا، ولكن تم إلغاء الهدف.
وفي الدقيقة 37، أرسل علي معلول تمريرة عرضية لبرونو سافيو الذي سدد الكرة في الشباك من داخل منطقة الجزاء، لكن حكم اللقاء ألغى الهدف بداعي بروز جزء من يد معلول وتجاوزت رأس مدافع سيراميكا.
وتسبب إلغاء الهدف في حالة من الجدل على مواقع التواصل، حيث اتهمت جماهير الأهلي حكم المباراة وحكام الفار بعدم الدقة، وأكدوا أن معلول لم يكن في موقف تسلل.
ويسعى الأهلي إلى مصالحة جماهيره بعد الأداء المتراجع وتعادله في مسابقة الدوري المصري الممتاز أمام سموحة في الجولة الماضية.
وصبت جماهير الأهلي جام غضبها على فريقها بعد الأداء السيىء، والتعادل مع سموحة، وعدم اقتناص فرصة توسيع الفارق في النقاط مع الزمالك الذي تعادل مع المقاولون العرب.
وأعرب مارسيل كولر مدرب الأهلي عن صدمته الكبيرة من أداء لاعبيه أمام سموحة، متعهدا بإصلاح الأخطاء ومناشدا الجماهير بمساندة الفريق.
وقال كولر للصحفيين: "على مدار سنوات عملي مدربا لم أشهد مثل هذه المباراة. هناك إهدار للوقت. ورغم ذلك في الشوط الأول تم احتساب دقيقتين للوقت بدل الضائع، وفي الشوط الثاني تم احتساب خمس دقائق فقط رغم أن الوقت المهدر أكثر من ذلك، ومن الأصلح للكرة المصرية أن يكون التركيز على لعب الكرة".
وأضاف: "خلال الشوط الأول لم نقدم أداء جيدا. واجهنا فريقا يلعب في الثلث الدفاعي. وخلال الشوط الثاني ضغطنا بشكل جيد في الهجوم، ولكن في المجمل الفريق لم يخلق فرصا كثيرة ولم نستغل الفرص التي أتيحت لنا".
وأشار المدرب السويسري إلى أنه دائم الحديث مع اللاعبين لحثهم على ضرورة استغلال الفرص، وهناك عمل يومي متواصل في ظل ضغط المباريات وعدم وجود مساحة من الوقت للعمل بشكل أكبر في النواحي الفردية مع اللاعبين.
يتصدر الأهلي المسابقة برصيد 23 نقطة ويلاحقه الزمالك في المركز الثاني برصيد 21 نقطة.