جدل حول هدف الأهلي المُلغى أمام سيراميكا كليوباترا (فيديو)

تسبب إبراهيم نور الدين، حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في الدوري المصري، بجدل كبير بعد إلغاء هدف لصالح الأهلي تم إحرازه في الدقيقة 37 بداعي التسلل.

وألغى نور الدين الهدف الذي أحرزه البرازيلي برونو سافيو بداعي تسلل علي معلول، الذي أرسل له عرضية أرضية أسكنها المهاجم البرازيلي في شباك سيراميكا، ولكن تم إلغاء الهدف.