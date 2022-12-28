صفقات الأهلي.. شوبير يكشف عن اقتراب محمد الضاوي "كريستو" من الانضمام للفريق (فيديو)
كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن آخر مفاوضات مسؤولي النادي الأهلي المصري لضم محمد الضاوي "كريستو"، لاعب فريق النجم الساحلي التونسي، في الميركاتو الشتوي المقبل.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي، اليوم الأربعاء: "الأهلي بنسة 90% خلص صفقة محمد الضاوي ويتبقى رتوش أخيرة، والصفقة ستكلف الأهلي 800 ألف دولار، وهذا هو المقابل المالي وراتب اللاعب".
وأضاف: "ما يعطل التواصل بين الأهلي والنجم الساحلي، أن الفريق المصري يريد خصم مستحقات كوليبالي، لاعب الفريق السابق والمنضم للنجم، كاملة، والتي يتبقى منها قسطان بقيمة 975 ألف دولار، ولكن الفريق التونسي يريد دفع قسط واحد فقط وتأجيل خصم القسط الأخير لشهر أغسطس في موعده".
وتابع شوبير: "محمد المكشر مدرب النجم الساحلي اعترف بوجود عرض من الأهلي، كما أنه ليس لديه مانع في بيع كريستو لحل الأزمة المالية بالنادي التونسي، ومن حق الأهلي تسجيل اللاعب وهو صغير السن، وقيده لن يكون فيه مشكلة بالنسبة للفريق الأحمر، وهو لاعب جناح هجومي".
ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية التي تقام في الفترة من 1 إلى 11 فبراير بالمغرب، ويسعى لإبرام صفقات قيمة تدعم صفوفه في الفترة المقبلة.
ويملك الأهلي مقعدًا للاعب أجنبي في الفريق الأول في ظل وجود 4 لاعبين فقط، و3 مقاعد شاغرة لأجانب في فرق الشباب "تحت السن".
ويضم الفريق في صفوفه حاليًا كلًا من: التونسي علي معلول، المالي أليو ديانج، الجنوب أفريقي بيرسي تاو، البرازيلي برونو سافيو.
وبذلك يحق للأهلي التعاقد مع 4 لاعبين أجانب، واحد للفريق الأول و3 لفرق "تحت السن" بحد أقصى لاعب واحد لكل مرحلة سنية.
ويحتل الضاوي صدارة ترتيب هدافي الدوري التونسي في الموسم الحالي برصيد 5 أهداف، كما صنع هدفين من 6 جولات.
وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، يمتد تعاقد اللاعب مع النجم حتى 2025، ويستطيع شغل مركزي الجناح وصانع الألعاب.
وخاض الضاوي إجمالًا 30 مباراة بقميص النجم سجل خلالها 7 وصنع 3، ولم يلعب للمنتخب التونسي الأول من قبل.