صفقات الأهلي.. شوبير يكشف عن اقتراب محمد الضاوي "كريستو" من الانضمام للفريق (فيديو)

وتابع شوبير: "محمد المكشر مدرب النجم الساحلي اعترف بوجود عرض من الأهلي، كما أنه ليس لديه مانع في بيع كريستو لحل الأزمة المالية بالنادي التونسي، ومن حق الأهلي تسجيل اللاعب وهو صغير السن، وقيده لن يكون فيه مشكلة بالنسبة للفريق الأحمر، وهو لاعب جناح هجومي".

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية التي تقام في الفترة من 1 إلى 11 فبراير بالمغرب، ويسعى لإبرام صفقات قيمة تدعم صفوفه في الفترة المقبلة.

ويملك الأهلي مقعدًا للاعب أجنبي في الفريق الأول في ظل وجود 4 لاعبين فقط، و3 مقاعد شاغرة لأجانب في فرق الشباب "تحت السن".

ويضم الفريق في صفوفه حاليًا كلًا من: التونسي علي معلول، المالي أليو ديانج، الجنوب أفريقي بيرسي تاو، البرازيلي برونو سافيو.

وبذلك يحق للأهلي التعاقد مع 4 لاعبين أجانب، واحد للفريق الأول و3 لفرق "تحت السن" بحد أقصى لاعب واحد لكل مرحلة سنية.