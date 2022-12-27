شوبير يثير جدلا بتغريدة عن صدمة جديدة لمحمود "كهربا" لاعب الأهلي المصري

أثار الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، جدلا بعد تغريدة غامضة عن محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق، والموقوف حاليا عن اللعب بسبب توقيع عقوبة عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب غرامته المالية لصالح نادي الزمالك.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه على "تويتر": "صدمة جديدة لكهربا من الفيفا".

ولم يوضح شوبير ما المقصود من تغريدته، وما هي الصدمة أو التطورات الجديدة بشأن قضية إيقاف لاعب الأهلي المصري.

وأشارت تقارير سابقة إلى وجود محاولات من جانب الأهلي للعمل على عودة اللاعب للمشاركة في المباريات بداية من شهر يناير المقبل، ورفع الإيقاف الموقع عليه من جانب "فيفا، ولكن يبدو أنها قد باءت بالفشل.

حيث قال الإعلامي محمد شبانة في برنامجه الرياضي، إن "كهربا سيشارك مع النادي الأهلي بشكل طبيعي في يناير المقبل، وسيتم قيده في القائمة الأفريقية، ويلعب مع الفريق في كأس العالم للأندية".