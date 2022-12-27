شوبير يثير جدلا بتغريدة عن صدمة جديدة لمحمود "كهربا" لاعب الأهلي المصري
أثار الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، جدلا بعد تغريدة غامضة عن محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق، والموقوف حاليا عن اللعب بسبب توقيع عقوبة عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب غرامته المالية لصالح نادي الزمالك.
وكتب أحمد شوبير عبر حسابه على "تويتر": "صدمة جديدة لكهربا من الفيفا".
ولم يوضح شوبير ما المقصود من تغريدته، وما هي الصدمة أو التطورات الجديدة بشأن قضية إيقاف لاعب الأهلي المصري.
وأشارت تقارير سابقة إلى وجود محاولات من جانب الأهلي للعمل على عودة اللاعب للمشاركة في المباريات بداية من شهر يناير المقبل، ورفع الإيقاف الموقع عليه من جانب "فيفا، ولكن يبدو أنها قد باءت بالفشل.
حيث قال الإعلامي محمد شبانة في برنامجه الرياضي، إن "كهربا سيشارك مع النادي الأهلي بشكل طبيعي في يناير المقبل، وسيتم قيده في القائمة الأفريقية، ويلعب مع الفريق في كأس العالم للأندية".
بينما أوضحت تقارير صحفية مصرية، أن نادي الزمالك، طلب من المحكمة الرياضية تمديد عقوبة إيقاف "كهربا" لمدة 6 أشهر جديدة.
وكان "فيفا" قد وقع غرامة مالية على "كهربا" بقيمة 2 مليون دولار، بسبب فسخه تعاقده مع الزمالك من جانب واحد، والانتقال إلى صفوف فريق ديبورتيفو أفيس البرتغالي.
ووصلت قيمة الغرامة الموقعة على كهربا بسبب القضية التي رفعها نادي الزمالك لدى الفيفا لما يقرب من 2.5 مليون دولار، وذلك بسبب تأخر اللاعب في سداد قيمة الغرامة.
وكانت العديد من المصادر داخل النادي الأهلي، قد كشفوا عن محاولات من جانب النادي لدعم اللاعب ومساعدته في تسديد قيمة الغرامة المالية لصالح نادي الزمالك، إلا أن الأمر لم يشهد أي تحرك رسمي حتى الآن.
ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، غدًا الأربعاء، ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وكان الأهلي قد تعادل في الجولة الماضية مع فريق سموحة سلبيا، ويتصدر الفريق الأحمر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطتين عن فريق الزمالك صاحب المركز الثاني.