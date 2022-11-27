مهدد بعقوبة إضافية.. أمير مرتضى يكشف آخر تطورات أزمة "كهربا" (فيديو)
كشف أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، عن آخر تطورات أزمة الغرامة المفروضة على محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي، والتي تمنعه من المشاركة في مباريات الفريق الأحمر، حتى الآن.
وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ناديه الرسمية، مساء السبت "الحكم صادر ضد كهربا وأيضا نادي أفيس البرتغالي بطريقة مباشرة، وضد الأهلي بطريقة غير مباشرة، لأن الأهلي أكثر المتضررين لأن اللاعب حاليًّا بين صفوفه والفيفا عندما أقرت بأن اللاعب مدان فالنادي الأهلي هو المستفاد به، والزمالك كسب القضية في فيفا والمحكمة الرياضية، فترة الإيقاف ستنتهي في شهر يناير المقبل".
وأوضح "لا شأن للزمالك بمن يدفع عقوبة كهرباء سواء الأهلي أو غيره، نحن كسبنا القضية بمبلغ مليوني دولار بالإضافة للفوائد المستمرة حتى دفع الغرامة، وإيقاف كهربا".
وتابع "فيفا سيتواصل مع الزمالك لكي يعرف إذا ما كان اللاعب سدد الغرامة أم لا، وبالتالي اللاعب لو لم يسدد الغرامة الاتحاد الدولي سيصدر عقوبة إضافية، ربما لمدة 6 شهر أو لفترات أطول".
واستطرد "كل يوم يمر قيمة الغرامة تزداد بسبب ارتفاع سعر الدولار، ولا توجد لدينا مشكلة مع أي أحد، نتمنى لو اللاعب لديه نية لتسديد الغرامة ولا توجد لدينا مشكلة".
وشدد "هذه الطريقة هي التي أخذنا بها حقنا، سواء أدبيًّا أو ماديًّا، ونحن في انتظار تنفيذ الحكم".
حالة المصابين
وتطرق أمير مرتضى للحديث عن حالة اللاعبين المصابين بالفريق، قائلا "محمود عبد الرازق شيكابالا يعاني من إصابة صعبة بعض الشيء، لم ترتق لمستوى الكسر، أو ربما شرخ، إصابته تحتاج إلى راحة تامة، سيدخل مع الفريق خلال اليومين المقبلين".
وأشار "محمد عبد الشافي سيعود من الإصابة خلال أسبوع أو عشرة أيام، ومحمود الونش سافر إلى الإمارات وسيخوض فترة تأهيل لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع في مركز متخصص تابع للفيفا".
وأوضح "محمود نبيل (دونجا) نزل الملعب وغدًا سيخوض التدريبات الجماعية مع الفريق، وزكريا الوردي كان جاهزًا للمباراة ولكن شعر بشد في العضلة الخلفية والجهاز الطبي فضل إراحته".
وأبرز "نحن من أكثر الفرق المستفيدة من فترة التوقف بسبب الإصابات المتواجدة افي الفريق، وأحب يوسف أوباما على المستوى الشخصي، ولكن في الفترة الماضية كان دون المستوى وهو يعلم ذلك، هو يتعامل باحترافية، لم يشارك في المباريات ولكن يتدرب، وارد أن يكون أفضل لاعب يتدرب في الفريق، وله دور مهم داخل الملعب وخارجه والفترة المقبلة سيكون له دور أكبر".
وتقدر غرامة كهربا لصالح الزمالك بنحو 49 مليون جنيه مصري، حيث يسابق الأهلي الزمن من أجل دفع الغرامة، ورفع الإيقاف عن اللاعب.
ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، مساء اليوم الأحد، على استاد السلام، في إطار الدور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر.