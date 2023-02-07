ماذا قال فيتور بيريرا مدرب فلامنغو قبل مواجهة الهلال بنصف نهائي كأس العالم للأندية؟
قال فيتور بيريرا مدرب فلامنغو البرازيلي، اليوم الإثنين، إن تركيز فريقه منصب بالكامل على مواجهة الهلال السعودي في قبل نهائي كأس العالم للأندية.
وبالصيغة الحالية للبطولة، خسر ممثلو أمريكا الجنوبية خمس مرات في الدور قبل النهائي.
وأبلغ بيريرا مؤتمرا صحفيا: "لن نسقط في فخ التفكير بأنها ستكون مباراة سهلة أمام الهلال. إنه فريق جيد اعتاد تعقيد الأمور على المنافس في كأس العالم للأندية، لذا فلن نستخف بمواجهته".
وأضاف: "نحن متحمسون لأننا نستطيع أن ندخل البهجة على قلوب مشجعينا. نمثل ملايين المشجعين كما أننا نمثل قارة برمتها".
وأقر المدرب بأن فريقه يسعى لتحويل الضغط الذي يشعر به إلى حافز للفوز باللقب الذي يراه البرازيليون أنه أهم ما يمكن لفريق من أمريكا الجنوبية.
وقال: "من الرائع وجود ضغط للفوز باللقب. الضغط السيىء يكون عندما تقاتل لتجنب الهبوط. الضغط الذي نشعر به اليوم يلهب حماسك من الداخل، يثير الحماس لأنها فرصة فريدة".
وأضاف: "نحن على بعد مباراتين من أروع اللحظات في مسيرتنا".
واتفق المدافع ديفيد لويز، الذي خسر نهائي البطولة مع تشيلسي في 2012، مع مدربه، مشددا على أن اللاعبين لا يفكرون بشأن المباراة النهائية التي تقام يوم السبت أمام ريال مدريد أو الأهلي المصري.
وقال اللاعب: "النهائي بالنسبة لنا أمام الهلال يوم الثلاثاء. بدأ حلم الفوز بكأس العالم للأندية في أول مباراة بكأس ليبرتادوريس العام الماضي".
وأتم: "لذا ينبغي أن نفكر فقط في مباراة قبل النهائي، هذه هي مباراة النهائي بالنسبة لنا في الوقت الحالي، وستكون صعبة جدا. نعرف أننا سنواجه فريقا مؤهلا".
وقال رامون دياز مدرب الهلال إنه يدرك أن فلامنغو هو المرشح للفوز، لكن فريقه سيسعى لمباغتة الفريق البرازيلي.
وأضاف في مؤتمر صحفي: "يجب أن نكون مستعدين ومركزين طيلة المباراة حتى لا نهدر الفرصة عندما تسنح. فاز فريقنا بدوري أبطال آسيا مرتين في آخر ثلاث سنوات. لدينا 12 لاعبا في المنتخب السعودي، لذا سننافس بقوة".