ماذا قال فيتور بيريرا مدرب فلامنغو قبل مواجهة الهلال بنصف نهائي كأس العالم للأندية؟

قال فيتور بيريرا مدرب فلامنغو البرازيلي، اليوم الإثنين، إن تركيز فريقه منصب بالكامل على مواجهة الهلال السعودي في قبل نهائي كأس العالم للأندية.

وبالصيغة الحالية للبطولة، خسر ممثلو أمريكا الجنوبية خمس مرات في الدور قبل النهائي.

وأبلغ بيريرا مؤتمرا صحفيا: "لن نسقط في فخ التفكير بأنها ستكون مباراة سهلة أمام الهلال. إنه فريق جيد اعتاد تعقيد الأمور على المنافس في كأس العالم للأندية، لذا فلن نستخف بمواجهته".

وأضاف: "نحن متحمسون لأننا نستطيع أن ندخل البهجة على قلوب مشجعينا. نمثل ملايين المشجعين كما أننا نمثل قارة برمتها".