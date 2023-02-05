تشخيص إصابة كاريلو بعد استبداله في مباراة الهلال والوداد بكأس العالم للأندية

كشفت تقارير صحفية عن التشخيص المبدئي للإصابة التي تعرض لها البيروفي أندريه كاريلو، لاعب الهلال السعودي، في مواجهة الوداد المغربي.

وكان كاريلو شارك في مباراة فريقه، أمس السبت، أمام الوداد في الدور ربع النهائي لمنافسات كأس العالم للأندية التي تحتضنها المغرب حاليًّا عند الدقيقة الـ83 من عمر المواجهة، قبل أن يتعرض للإصابة التي خرج بسببها من المباراة عند الدقيقة 113 في الشوط الإضافي الثاني بعد تدخل أحد لاعبي الوداد على قدمه.

وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن "إصابة كاريلو بسيطة، ولا تستدعي القلق، إذ أوضحت الأشعة التي أجريت للاعب في أحد المستشفيات في العاصمة المغربية الرباط، بعد المباراة، سلامته من تعرضه لقطع في أربطة مفصل القدم، وأن الأمر لا يتعدى تعرضه لالتواء في الكاحل لن يغيب بسببه طويلاً عن الملاعب".