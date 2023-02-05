تشخيص إصابة كاريلو بعد استبداله في مباراة الهلال والوداد بكأس العالم للأندية
كشفت تقارير صحفية عن التشخيص المبدئي للإصابة التي تعرض لها البيروفي أندريه كاريلو، لاعب الهلال السعودي، في مواجهة الوداد المغربي.
وكان كاريلو شارك في مباراة فريقه، أمس السبت، أمام الوداد في الدور ربع النهائي لمنافسات كأس العالم للأندية التي تحتضنها المغرب حاليًّا عند الدقيقة الـ83 من عمر المواجهة، قبل أن يتعرض للإصابة التي خرج بسببها من المباراة عند الدقيقة 113 في الشوط الإضافي الثاني بعد تدخل أحد لاعبي الوداد على قدمه.
وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن "إصابة كاريلو بسيطة، ولا تستدعي القلق، إذ أوضحت الأشعة التي أجريت للاعب في أحد المستشفيات في العاصمة المغربية الرباط، بعد المباراة، سلامته من تعرضه لقطع في أربطة مفصل القدم، وأن الأمر لا يتعدى تعرضه لالتواء في الكاحل لن يغيب بسببه طويلاً عن الملاعب".
وتصل مدة غياب اللاعب في الإصابات المشابهة من 10 إلى 14 يومًا، وحسب مدى استجابة اللاعب للعلاج.
وأشارت الصحيفة، إلى أن النجم البيروفي سيغيب بذلك عن المشاركة مع الهلال فيما تبقى من منافسات ضمن كأس العالم للأندية، أولاها مواجهة نادي فلامنغو البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل في الدور نصف النهائي، وكذلك المباراة النهائية في حال تأهل "الزعيم"، أو مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في حال الخسارة من فلامنغو.
وفاز الهلال على الوداد (5-4) بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة في أوقاتها الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي (1-1).
يذكر أن فلامنغو سبق أن تغلب على الهلال في نصف نهائي مونديال الأندية لنسخة 2019 بنتيجة 3-1.