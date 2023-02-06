فهد بن نافل قبل مباراة الهلال ضد فلامنغو: الإصابات أهلكتنا.. وهدفنا الفوز والتأهل لنهائي مونديال الأندية (فيديو)
أعرب فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي، عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على الوداد والتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية لمواجهة فلامنغو البرازيلي، مساء الثلاثاء، مشددا على ضرورة التركيز للفوز والتأهل للنهائي.
وقال بن نافل في تصريحات تلفزيونية: "حققنا الأهم وهو الفوز وساعين كمجموعة لتمثيل وطننا خير تمثيل، الفوز على الوداد أهديه لجماهير السعودية وكل من حضر للمغرب ودعمنا، والمرحلة المقبلة يكون هناك تركيز وهدفنا الفوز على فلامنغو".
وأضاف بن نافل: "الإصابات أهلكتنا ولكن المجموعة يد واحدة قوية هدفها رفع اسم المملكة العربية السعودية عاليًا، وهذا هو الهدف الأهم إن شاء الله، وقادرون على تجاوز جميع الظروف، وتحقيق هدفنا، ونتمنى الشفاء لجميع المصابين والعودة في أسرع وقت ممكن للفريق".
وسيفقد نادي الهلال السعودي لاعبه البيروفي أندري كاريو أمام فلامنغو.
وتعرض كاريلو في مواجهة الوداد المغربي يوم السبت بربع نهائي المسابقة التي تقام على الأراضي المغربية.
وشارك كاريو في المباراة التي انتهت بفوز الهلال بركلات الترجيح لكنه خرج على نقالة.
وبحسب ما نشرته جريدة “الشرق الأوسط”، فإن إصابة كاريلو، بسيطة ولا تستدعي القلق حيث أوضحت الأشعة التي أجريت للاعب في أحد المستشفيات بالعاصمة المغربية الرباط، سلامته من تعرضه لقطع في أربطة مفصل القدم ولا تتعدى إصابته تعرضه لالتواء في الكاحل ولن يغيب عن الملاعب لفترة طويلة.
وأصبحت هذه هي المرة الثالثة التي يبلغ فيها الهلال الدور قبل النهائي في كأس العالم للأندية بعد نسختي 2019 و2021، ليصبح أكثر فريق آسيوي يبلغ المربع الذهبي في البطولة.
وأحرز الهلال هدفه الـ11 في مسيرته بمونديال الأندية، ليتقدم للمركز الثاني في قائمة أكثر الأندية الآسيوية تسجيلا في البطولة بفارق هدفين خلف كاشيما أنتلرز الياباني (المتصدر)، الذي أحرز 13 هدفا في نسختين، في حين سكن شباك الفريق السعودي 12 هدفا في المسابقة إلى الآن.
وبات الهلال، الذي يشارك في المونديال الحالي ممثلا للقارة الآسيوية بعد تتويجه بآخر نسخة لدوري أبطال آسيا عام 2021، أول فريق من القارة يتمكن من هز الشباك في 3 نسخ مختلفة بالمسابقة.
وستكون المواجهة أمام فلامنغو، بطل كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية، يوم الثلاثاء، في الدور قبل النهائي للمونديال ثأرية لفريق المدرب الأرجنتيني رامون دياز، الذي يتطلع لرد اعتباره من خسارته 1 / 3 أمام منافسه البرازيلي في قبل نهائي نسخة 2019.