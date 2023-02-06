فهد بن نافل قبل مباراة الهلال ضد فلامنغو: الإصابات أهلكتنا.. وهدفنا الفوز والتأهل لنهائي مونديال الأندية (فيديو)

أعرب فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي، عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على الوداد والتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية لمواجهة فلامنغو البرازيلي، مساء الثلاثاء، مشددا على ضرورة التركيز للفوز والتأهل للنهائي.

وقال بن نافل في تصريحات تلفزيونية: "حققنا الأهم وهو الفوز وساعين كمجموعة لتمثيل وطننا خير تمثيل، الفوز على الوداد أهديه لجماهير السعودية وكل من حضر للمغرب ودعمنا، والمرحلة المقبلة يكون هناك تركيز وهدفنا الفوز على فلامنغو".

وأضاف بن نافل: "الإصابات أهلكتنا ولكن المجموعة يد واحدة قوية هدفها رفع اسم المملكة العربية السعودية عاليًا، وهذا هو الهدف الأهم إن شاء الله، وقادرون على تجاوز جميع الظروف، وتحقيق هدفنا، ونتمنى الشفاء لجميع المصابين والعودة في أسرع وقت ممكن للفريق".