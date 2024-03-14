سبب اعتذار غريزمان لأليكسيس سانشيز (فيديو)

قالت صحيفة "ماركا" إن المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد اعتذر للتشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم إنتر ميلان.

وتواجه أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وفاز أتلتيكو مدريد 2/1 قبل أن يحسم بطاقة التأهل لربع النهائي بضربات الترجيح.

وذكرت "ماركا" أنه بمجرد انتهاء "الدراما" لم يشعر غريزمان بالخجل من الاعتذار لأليكسيس سانشيز بعد أن وصفه بـ "القذارة" في محاولته تحفيز أوبلاك قبل تنفيذ ضرب الترجيح.

وقالت إن غريزمان قال بعد أن أضاع سانشيز ضربة ترجيح: "إنه سيئ، التشيلي سيئ".