سبب اعتذار غريزمان لأليكسيس سانشيز (فيديو)
قالت صحيفة "ماركا" إن المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد اعتذر للتشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم إنتر ميلان.
وتواجه أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وفاز أتلتيكو مدريد 2/1 قبل أن يحسم بطاقة التأهل لربع النهائي بضربات الترجيح.
وذكرت "ماركا" أنه بمجرد انتهاء "الدراما" لم يشعر غريزمان بالخجل من الاعتذار لأليكسيس سانشيز بعد أن وصفه بـ "القذارة" في محاولته تحفيز أوبلاك قبل تنفيذ ضرب الترجيح.
وقالت إن غريزمان قال بعد أن أضاع سانشيز ضربة ترجيح: "إنه سيئ، التشيلي سيئ".
ووفقًا للصحيفة فإنه من الشائع في أمريكا الجنوبية فعل ذلك خلال ضربات الترجيح، ولذلك تفهم أليكسيس سانشيز كالمعتاد اعتذار غريزمان.
واتصل غريزمان بسانشيز لنقل اعتذاره وشرح السبب الذي دفعه إلى قول تلك الكلمات، وتقبل لاعب برشلونة السابق الاعتذار.
وأشارت "ماركا" إلى أنه لم يكن هناك أدنى شك في أن هدف غريزمان من هذه الكلمات لم يكن سوى تشجيع أوبلاك.
وفي ضربات الترجيح سجل لأتلتيكو مدريد ممفيس ديباي ورودريغيز ريكيلمي وأنخيل كوريا وأضاع ساؤول نيغويز.
في حين سجل لإنتر ميلان هاكن كالهانغولو وفرانشيسكو أتشيربي، وأضاع أليكسيس سانشيز ودافي كلاسين ولاوتارو مارتينيز.