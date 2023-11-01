مدرب النصر: الحَكم تسرع في إلغاء هدف تاليسكا وفوزنا على الاتفاق "مستحق"

وسجل السنغالي ساديو ماني هدفًا في الوقت الإضافي ليتغلب النصر على ضيفه الاتفاق 1-صفر في مباراة عانى فيها أصحاب الأرض خصوصًا بعد إلغاء هدف تاليسكا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد وما تلاه من طرد اللاعب في الدقيقة الـ11 من الوقت بدل الضائع للشوط ذاته.

وقال كاسترو في تصريحات للصحفيين عقب المباراة نقلها حساب النادي عبر منصة "إكس": "قلت للحكم إنني لا أتفق معه في إلغاء هدف تاليسكا. كان بإمكانك التأكد من ذلك.

"لو ألغيت هدف تاليسكا كان يجب احتساب ركلة جزاء لكريستيانو رونالدو، الفرق الأخرى تحصل على ركلات جزاء بسهولة والحكم في حالتنا لا يذهب حتى لمراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

"بخصوص الحكام، أعتقد أنه كان لنا حالات لركلات جزاء ممكن أن تحتسب وهدف تاليسكا كان صحيحًا تمامًا".