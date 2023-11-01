مدرب النصر: الحَكم تسرع في إلغاء هدف تاليسكا وفوزنا على الاتفاق "مستحق"
قال لويس كاسترو، مدرب النصر، إنه لا يتفق مع حكم لقاء فريقه أمام الاتفاق في دور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين بإلغاء هدف أندرسون تاليسكا خلال المباراة التي فاز فيها النصر 1-صفر بصعوبة ليبلغ دور الثمانية، مشيرًا إلى أن انتصار فريقه جاء "مستحقًّا".
وسجل السنغالي ساديو ماني هدفًا في الوقت الإضافي ليتغلب النصر على ضيفه الاتفاق 1-صفر في مباراة عانى فيها أصحاب الأرض خصوصًا بعد إلغاء هدف تاليسكا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد وما تلاه من طرد اللاعب في الدقيقة الـ11 من الوقت بدل الضائع للشوط ذاته.
وقال كاسترو في تصريحات للصحفيين عقب المباراة نقلها حساب النادي عبر منصة "إكس": "قلت للحكم إنني لا أتفق معه في إلغاء هدف تاليسكا. كان بإمكانك التأكد من ذلك.
"لو ألغيت هدف تاليسكا كان يجب احتساب ركلة جزاء لكريستيانو رونالدو، الفرق الأخرى تحصل على ركلات جزاء بسهولة والحكم في حالتنا لا يذهب حتى لمراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.
"بخصوص الحكام، أعتقد أنه كان لنا حالات لركلات جزاء ممكن أن تحتسب وهدف تاليسكا كان صحيحًا تمامًا".
واستدعى كاسترو ذكريات نهائي البطولة العربية للأندية أمام الهلال في أغسطس الماضي عندما طرد عبد الإله العمري مدافع الفريق في الدقيقة الـ71، وبعدها بثلاث دقائق هز رونالدو الشباك بتسديدة قوية إثر تمريرة عرضية من سلطان الغنام ليلجأ الفريقان إلى خوض وقت إضافي على شوطين.
وفي الدقيقة الـ98، أحرز قائد البرتغال هدف الفوز بضربة رأس رائعة إثر متابعة تسديدة زميله سيكو فوفانا القوية التي ارتدت من العارضة في الشوط الإضافي الأول ليحرز النصر باللقب.
وأشار كاسترو: "تذكرت بعد طرد تاليسكا نهائي البطولة العربية. أفكر دائمًا أنه لا يوجد مستحيل إذا كانت إرادتك كبيرة. أنا مؤمن بلاعبي وما يقدمونه.
"نحن فريق ليس لدينا حدود لذلك فزنا في 14 مباراة من آخر 15. أحسست أمس أننا عائلة كبيرة تظهر في الأوقات الصعبة خصوصًا مع حضور جماهيرنا الكبيرة ودعمها".
وأوضح مدرب النصر أن "الهدف الذي سجلناه جاء بجهد وعمل كبيرين. كنا بعدد أقل في الشوط الثاني ولم يستطع المنافس الوصول إلى مرمانا عدا مرة واحدة.
"دخول أيمن يحيي (صاحب تمريرة الهدف) كان مهمًّا للغاية؛ لأنه يستطيع إيصال الكرة إلى المنطقة. صنعنا فرصًا عديدة.
"انتصرنا لأننا كنا الفريق الأفضل طوال المباراة. حققنا انتصارًا مستحقًّا أمام فريق محترم".