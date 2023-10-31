مناوشات بين رونالدو وماني وجمهور الاتفاق بعد هتافهم لميسي (فيديو)
دخل الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني، نجما نادي النصر السعودي، في جدل مع جمهور الاتفاق، بعدما سجل الأخير هدف الفوز في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وتأهل النصر إلى دور الثمانية من البطولة إثر فوزه الصعب على ضيفه الاتفاق، بهدف دون رد.
وسجل ساديو ماني الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 107، في المواجهة التي امتدت لشوطين إضافيين بعد التعادل السلبي.
وعقب الهدف قامت جماهير الاتفاق بالهتاف باسم غريم رونالدو اللدود الأرجنتيني ليونيل ميسي، ما دفع "الدون" وساديو ماني إلى الدخول في مناوشات معهم، وأشارا لهم بالصمت.
كما تم تداول صور لرونالدو عقب المباراة وهو يشير إلى جمهور الاتفاق ويضع يده على رقبته.
ويستعد النصر لملاقاة الخليج، على ملعب الأول بارك في الرياض، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.
ويحتل النصر وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 25 نقطة من 11 مباراة، بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر، موقعًا على 8 انتصارات وتعادل وهزيمتين، بينما يأتي الخليج في المركز الثالث عشر، برصيد 10 نقاط.