مناوشات بين رونالدو وماني وجمهور الاتفاق بعد هتافهم لميسي (فيديو)

دخل الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني، نجما نادي النصر السعودي، في جدل مع جمهور الاتفاق، بعدما سجل الأخير هدف الفوز في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأهل النصر إلى دور الثمانية من البطولة إثر فوزه الصعب على ضيفه الاتفاق، بهدف دون رد.

وسجل ساديو ماني الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 107، في المواجهة التي امتدت لشوطين إضافيين بعد التعادل السلبي.

وعقب الهدف قامت جماهير الاتفاق بالهتاف باسم غريم رونالدو اللدود الأرجنتيني ليونيل ميسي، ما دفع "الدون" وساديو ماني إلى الدخول في مناوشات معهم، وأشارا لهم بالصمت.