السنغال تكتسح الكاميرون وتتأهل لدور الـ16 في أمم أفريقيا

بعد سيطرة شبه مطلقة للسنغال أسفر الضغط عن الهدف الأول في الدقيقة 16 بتسديدة من إسماعيلا سار من حافة منطقة الجزاء، ارتطمت بأندريه-فرانك زامبو أنجيسا وسكنت شباك الكاميرون.

وضاعف حبيب ديالو النتيجة للسنغال في الدقيقة 71، بعدما تلقى تمريرة عرضية منخفضة من سار سددها من مدى قريب في الشباك.

وقلص جان-شارل كاستليتو الفارق للمنتخب المعروف باسم (الأسود غير المروضة) في الدقيقة 83، بعدما تلقى تمريرة عرضية من البديل أوليفييه نتشام ليرتقي لها بضربة رأس قوية سكنت الشباك.

وأنهى ساديو ماني آمال الكاميرون في العودة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، بعدما تلقى تمريرة عرضية من إدريسا جانا جي ليسدد كرة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس أونانا.