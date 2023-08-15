ينظمه خبراء بتنظيم كأس العالم.. الهلال سيقدم نيمار في حفل "خيالي"

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرًا قالت فيه إن حفل تقديم نيمار لاعبًا للهلال السعودي سيكون خياليًّا وضخمًا.

ونقلت الصحيفة عن أحد الخبراء: "انتظروا بأن يكون تقديمه خرافيًّا، في السعودية يجهزون لصرف الملايين ليكون حفل تقديمه من أفضل الحفلات في العالم".

وقال: "سوف يتم تقديم النجم البرازيلي في ملعب ممتلئ بالإضافة للقيام بمقاطع بمناطق مختلفة في الرياض لتسويق جيد للبلد".

وأضاف: "ستقوم المملكة العربية السعودية بعرض التقديم في بث مباشر بمنصات مختلفة لكي يشاهد كل العالم التقديم، بالخصوص في اليوتيوب وهو المنصة التي لديها أعلى نسب مشاهدة عالميًّا، الفرصة مناسبة وملائمة لنشر ما يريدونه أكثر."

وتابع: "سيقوم المسؤولون السعوديون باللجوء لنيل مساعدة خبراء بهذا المجال، بحفلات افتتاح كؤوس العالم والأولمبياد، لن يدخروا أي جهد بهذا الصدد وإن كانوا يلعبون ضد الوقت لقرب قدوم نيمار".

واختتم: "السعودية بها عدد كبير من المواهب فعلًا ولكنهم سوف يلجؤون لتقوية هذا الجانب عن طريق الاعتماد على خبراء في المجال، وأشخاص بخبرة أكبر، ولأجل تحقيق هذا يحتاجون للمزيد من الوقت ليكون التقديم خياليًّا، فإن المسؤولين سواء كانوا من نادي الهلال أو من صندوق الاستثمار سيأخذون كل الوقت الذي يحتاجونه".