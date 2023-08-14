الهلال السعودي يوقع عقود ضم نيمار لمدة موسمين

ويحاول الهلال منذ فترة التعاقد مع مهاجم جديد بعد ضم مالكوم جناح زينيت سان بطرسبرغ الروسي، لكن هناك أزمة تهديفية وضحت أمام النصر في نهائي البطولة العربية، حتى نجح النادي في إقناع نيمار ووالده بالانتقال إلى الدوري السعودي بعقد لمدة عامين.

وأشارت تقارير إلى أن الهلال سيضم النجم البرازيلي مقابل 100 مليون يورو يحصل عليها باريس سان جيرمان.

ومن المنتظر أن يحصل نيمار على راتب يبلغ 320 مليون يورو مع الهلال خلال عقده الذي يمتد لموسمين.

ومع انتقال نيمار من باريس سان جيرمان إلى السعودية ينهي بذلك مسيرته في الملاعب الأوروبية التي امتدت 10 سنوات، بواقع 6 مواسم مع باريس و4 مع برشلونة الإسباني.