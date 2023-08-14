مالكوم ينتظر لمسة نيمار "الجمالية" في الهلال

وقال مالكوم: "سعيد جدا بالتألق في أول مباراة في الدوري وسعيد بالفوز".

وتابع: "لا توجد مباراة سهلة في الدوري السعودي.. كانت مباراة صعبة".

وأضاف: "أهدي هدفا للمولود وهدفا لابن العم وهدفا للعائلة".

استهل الهلال مشواره في الدوري السعودي بالفوز 3/1 على مضيفه أبها.

وسجل مالكوم الهدف الأول في الدقيقة 31 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وسجل سعد بقير هدف التعادل لأبها بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 33.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 55 بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء قبل أن يكمل مالكوم الهاتريك في الدقيقة 77 بتسديدة يسارية كذلك من داخل المنطقة.