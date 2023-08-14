مالكوم ينتظر لمسة نيمار "الجمالية" في الهلال
قال المهاجم البرازيلي مالكوم لاعب الهلال، إنه ينتظر انضمام نيمار للفريق السعودي لإضافة "لمسة جمالية" للفريق.
وكشفت صحيفة "الرياضية" عن إتمام الهلال صفقة ضم نيمار، لمدة موسمين.
وسبق أن تزامل نيمار ومالكوم في منتخب البرازيل، لكنهما لم يلعبا سويا في برشلونة بعدما رحل نيمار صوب باريس قبل عام واحد من انضمام مالكوم إلى النادي الكتالوني.
وقال مالكوم لشبكة "SSC" عن إمكانية اللعب مع نيمار مجددا: "ستكون المرة الثانية بعدما لعبنا سويا في المنتخب".
وأضاف: "سأسعد للغاية إذا تمت الصفقة؛ لأن نيمار سيضيف الكثير إلى الفريق وستكون هناك لمسة جمالية لأنه يضيف أينما حل".
وبدأ مالكوم (26 عاما) مشواره مع الهلال في الدوري السعودي بقوة وسجل ثلاثية في الفوز 3/1 على أبها.
وتقاسم مالكوم صدارة هدافي المسابقة مع مواطنه روبرتو فيرمينو قائد الأهلي الذي سجل ثلاثية في الفوز على الحزم.
وقال مالكوم: "سعيد جدا بالتألق في أول مباراة في الدوري وسعيد بالفوز".
وتابع: "لا توجد مباراة سهلة في الدوري السعودي.. كانت مباراة صعبة".
وأضاف: "أهدي هدفا للمولود وهدفا لابن العم وهدفا للعائلة".
استهل الهلال مشواره في الدوري السعودي بالفوز 3/1 على مضيفه أبها.
وسجل مالكوم الهدف الأول في الدقيقة 31 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وسجل سعد بقير هدف التعادل لأبها بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 33.
وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 55 بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء قبل أن يكمل مالكوم الهاتريك في الدقيقة 77 بتسديدة يسارية كذلك من داخل المنطقة.