تشافي يتحدث عن إمكانية ضم نيمار ورحيل أنسو فاتي
رد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، بشكل مقتضب على التساؤلات الدائرة قبل أولى مباريات الفريق في الدوري الإسباني، عن سوق الانتقالات وإمكانية ضم البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان، ورحيل أنسو فاتي.
ويلتقي برشلونة مع نظيره خيتافي، غدًا الأحد، في الجولة الأولى للدوري الإسباني.
ويرتبط برشلونة بإمكانية ضم نيمار من باريس سان جيرمان، خاصة بعد رحيل لاعبه عثمان ديمبلي إلى الفريق الفرنسي.
وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، اليوم السبت، قال تشافي عن نيمار: "لا يمكنني الحديث عن أي شيء يتعلق بسوق الانتقالات، نركز على مباراة الغد وتسجيل اللاعبين".
وعن أنسو فاتي وإمكانية رحيله، أوضح: "أنسو هو إرث النادي وأنا سعيد معه، في وقت لاحق سيقول سوق الانتقالات كلمته، لا أستطيع أن أقول لأنني لا أعرف ماذا سيحدث".
كما أشار إلى إمكانية مغادرة ماركوس ألونسو: "ماركوس، مثل أنسو، نفس الشيء كما هو الحال مع الجميع، هناك سوق مفتوح حتى 31 أغسطس".
وعن مواجهة خيتافي، أشار: "إنه ملعب صعب، بوجود مدرب يدرس المباريات جيدًا ويصعب علينا دائمًا الأمور، مع نظام دفاعي قوي".
عثمان ديمبلي
كما تطرق للحديث عن رحيل عثمان ديمبلي، قائلا: " "قرار ديمبلي تسبب لنا في خيبة أمل كبيرة، لكنه اختار مشروعًا آخر، وأتمنى له التوفيق، ليس من الضروري الحديث عنه بعد الآن".
وعن لاعبه الشاب لامين يامال، قال: "أراه ناضجًا، يتخذ القرارات بشكل جيد، لديه هدف، يقوم بكل شيء بشكل جيد على الرغم من أن عمره 16 عامًا".