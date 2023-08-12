تشافي يتحدث عن إمكانية ضم نيمار ورحيل أنسو فاتي

رد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، بشكل مقتضب على التساؤلات الدائرة قبل أولى مباريات الفريق في الدوري الإسباني، عن سوق الانتقالات وإمكانية ضم البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان، ورحيل أنسو فاتي.

ويلتقي برشلونة مع نظيره خيتافي، غدًا الأحد، في الجولة الأولى للدوري الإسباني.

ويرتبط برشلونة بإمكانية ضم نيمار من باريس سان جيرمان، خاصة بعد رحيل لاعبه عثمان ديمبلي إلى الفريق الفرنسي.