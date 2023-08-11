تقرير: برشلونة ينتظر إنهاء نيمار عقده مع باريس سان جيرمان من أجل ضمه

وقال بيشلر، في تقريره، إن "لديه معلومات حصرية توضح أن نيمار يقترب من العودة إلى برشلونة، حيث هناك تفاؤل بأن اللاعب سيرفض كل العروض من أجل العودة للفريق الإسباني".

وأضاف: "برشلونة يتفاوض مع نيمار منذ يوم الأربعاء الماضي، وينتظر البلوغرانا إنهاء اللاعب عقده مع باريس سان جيرمان بالتراضي، حتى لا يتعرض لخطر المعاقبة من قبل (فيفا)، كما أنه لن يكون مضطرا لدفع المزيد من الرواتب العالية".

وتابع: "عرضت إدارة برشلونة على نيمار راتباً تصاعدياً، يتحسن مع تحسن الوضعية الاقتصادية للنادي".

فيما قال برنامج "الشرينغيتو" الإسباني الشهير إن "نيمار اتفق مع برشلونة على الشروط الشخصية على عقد لمدة سنتين بالإضافة إلى سنة اختيارية، براتب تبلغ قيمته 13 مليون يورو للسنة الواحدة".