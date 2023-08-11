تقرير: برشلونة ينتظر إنهاء نيمار عقده مع باريس سان جيرمان من أجل ضمه
كشف مارسيلو بيشلر، الصحفي في شبكة "TNT سبورتس" البرازيلية، عن آخر تطورات مفاوضات نادي برشلونة من أجل ضم البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان، في الميركاتو الصيفي الجاري.
وذكر تقرير نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، مؤخرا، أنه لن يكون للمهاجم البرازيلي نيمار ولاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، والمهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي، ومدافع بايرن ميونخ السابق خوان بيرنات، مستقبل مع بطل الدوري الفرنسي.
وقال بيشلر، في تقريره، إن "لديه معلومات حصرية توضح أن نيمار يقترب من العودة إلى برشلونة، حيث هناك تفاؤل بأن اللاعب سيرفض كل العروض من أجل العودة للفريق الإسباني".
وأضاف: "برشلونة يتفاوض مع نيمار منذ يوم الأربعاء الماضي، وينتظر البلوغرانا إنهاء اللاعب عقده مع باريس سان جيرمان بالتراضي، حتى لا يتعرض لخطر المعاقبة من قبل (فيفا)، كما أنه لن يكون مضطرا لدفع المزيد من الرواتب العالية".
وتابع: "عرضت إدارة برشلونة على نيمار راتباً تصاعدياً، يتحسن مع تحسن الوضعية الاقتصادية للنادي".
فيما قال برنامج "الشرينغيتو" الإسباني الشهير إن "نيمار اتفق مع برشلونة على الشروط الشخصية على عقد لمدة سنتين بالإضافة إلى سنة اختيارية، براتب تبلغ قيمته 13 مليون يورو للسنة الواحدة".
ووفقا لما ذكرته صحيفة "آس" سابقا، فإن باريس سان جيرمان لن يقبل ببيع نيمار مقابل أقل من 150 مليون يورو للموافقة على خروجه.
وقد يقبل باريس سان جيرمان بخروج اللاعب على سبيل الإعارة، ولكن مع وضع بند إجبارية الشراء.
وعاد نيمار للمشاركة مع باريس سان جيرمان خلال فترة الإعداد للموسم المقبل بعد 6 أشهر من الغياب بسبب الإصابة.
وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة عام 2017 مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.
وخاض نيمار 173 مباراة مع سان جيرمان، سجل فيها 118 هدفًا، وصنع 77.