رسميًا.. باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع عثمان ديمبلي
أعلن باريس سان جيرمان رسميا التعاقد مع المهاجم الفرنسي عثمان ديملبي من برشلونة.
ونشر باريس سان جيرمان مقطع فيديو للجناح الفرنسي، وكتب باريس سان جيرمان: "مرحبًا بك في منزلك الجديد يا عثمان!".
وأضاف: "عثمان ديمبلي ينضم إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة، بطل العالم، الذي سيرتدي الرقم 23، العقد لمدة 5 مواسم".
من جهته قال برشلونة في بيان: "توصل برشلونة وباريس سان جيرمان إلى اتفاق بشأن انتقال عثمان ديمبلي مقابل 50.4 مليون يورو".
وقال ديمبلي في تصريحات نقلها موقع باريس سان جيرمان: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى باريس سان جيرمان، وأنا متحمس للعب بألواني الجديدة، أتمنى أن أستمر في النمو هنا وأن أجعل كل عشاق النادي فخورين".
أما ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان فقال: "يسعدنا الترحيب بعثمان ديمبلي في باريس سان جيرمان حيث سيكون لاعبا مهما وملتزما لنادينا".
وأضاف: "الشغف والتصميم اللذان أظهرهما عثمان عندما انضم إلى باريس سان جيرمان رائعان، وهو الموقف المطلوب لجميع لاعبينا، نحن فخورون بأن يكون لدينا فائز آخر بكأس العالم في باريس سان جيرمان ونحن ندخل حقبة عظيمة جديدة لنادينا".
وانضم ديمبلي، البالغ من العمر 26 عامًا، لبرشلونة قادمًا من بروسيا دورتموند مقابل 140 مليون يورو في 2017.
ولعب ديمبلي لبرشلونة 185 مباراة في مختلف المسابقات، سجل فيها 40 هدفًا وصنع 43 بحسب موقع "transfermarkt".
وفاز ديمبلي بـ3 ألقاب في الدوري الإسباني إلى جانب لقبين في كل من كأس إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.