رسميًا.. باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع عثمان ديمبلي

أعلن باريس سان جيرمان رسميا التعاقد مع المهاجم الفرنسي عثمان ديملبي من برشلونة.

ونشر باريس سان جيرمان مقطع فيديو للجناح الفرنسي، وكتب باريس سان جيرمان: "مرحبًا بك في منزلك الجديد يا عثمان!".

وأضاف: "عثمان ديمبلي ينضم إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة، بطل العالم، الذي سيرتدي الرقم 23، العقد لمدة 5 مواسم".

من جهته قال برشلونة في بيان: "توصل برشلونة وباريس سان جيرمان إلى اتفاق بشأن انتقال عثمان ديمبلي مقابل 50.4 مليون يورو".