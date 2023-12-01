NBA.. فوز ميامي هيت وشيكاغو بولز.. وتفوق غولدن ستيت على لوس أنجلوس كليبرز
سجل شاي جيلجيوس ألكسندر 33 نقطة ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز 133/110 على ليبرون جيمس ولوس أنجلوس ليكرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، فجر الجمعة.
وسجل جيلجيوس ألكسندر 11 من 18 تسديدة من الملعب وقام بجميع رمياته الحرة العشر.
وسجل جالين ويليامز 21 نقطة وأضاف لاعب الوسط الصاعد شيت هولمجرين 18 نقطة لصالح ثاندر الذي ضم سبعة لاعبين بأرقام مزدوجة.
وكان أنطوني ديفيس أفضل مسجل لفريق لوس أنجلوس برصيد 31 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة.
وسجل جيمس 21 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة وست تمريرات حاسمة لصالح ليكرز الذي تقدم بما يصل إلى 14 نقطة في الشوط الأول.
وتفوق أوكلاهوما سيتي على لوس أنجليس 42/23 في الربع الثاني ليتقدم 72/60 في الشوط الأول ولم يتأخر أبدا في بقية الطريق.
وقال جيمس: "أعتقد أننا لعبنا كرة جيدة حقًا في الربع الأول". "لكن بعد ذلك، يمكنك البدء في رؤية الأجساد الثلاثة في أربع (ليالٍ)، متتالية، التي لم نبدأ في ارتدائها علينا... خاصة مقابل فريق شاب مثل أوكي سي".
وفي شيكاغو، تغلب بولز على يانيس أنتيتوكونمبو وميلووكي باكس 120/113 في الوقت الإضافي.
وسجل نيكولا فوتشيفيتش 29 نقطة واستحوذ على 10 متابعات لفريق بولز الذي لعب دون المصابين زاك لافين وديمار ديروزان.
وسجل بروك لوبيز 20 نقطة وأضاف مالك بيزلي 19 نقطة وداميان ليلارد 18 نقطة لصالح باكس الذي تأخر بفارق 12 نقطة في بداية الربع الرابع لكنه تقدم 106/103 قبل 5.2 ثانية من النهاية.
ووصفه فوتشيفيتش بأنه "فوز عظيم للفريق"، وقال: "لقد تمسكنا ببعضنا البعض".
وأضاف: "اللاعبون الذين لا يحصلون على الكثير من الدقائق بشكل عام يتقدمون بشكل كبير ضد فريق جيد جدًا".
وعاد جيمي باتلر لاعب ميامي بعد غياب مباراتين بسبب الإصابة وسجل 24 من نقاطه الـ36 في الشوط الثاني ليساعد هيت على الفوز 142/132 على إنديانا بيسرز.
واستحوذ باتلر على 10 متابعات وسجل الصاعد خايمي جاكيز جونيور 24 نقطة من مقاعد البدلاء ليتفوق هيت على تيريس هاليبرتون لاعب إنديانا بـ44 نقطة.
وتأخر ميامي هيت حتى الربع الرابع لكنه تفوق على إنديانا بيسرز 45/32 في الإطار الأخير.
وتألق جالين برونسون مع نيويورك نيكس، مسجلا 42 نقطة ليقوده للفوز 118/112 على ديترويت بيستونز المترنح في ماديسون سكوير جاردن.
واستمر انزلاق سان أنطونيو سبيرز أيضًا، حيث خسر سبيرز للمرة الـ13 على التوالي بنتيجة 137/135 أمام أتلانتا هوكس.
وسجل تراي يونغ أعلى مستوى له هذا الموسم بـ 45 نقطة لصالح هوكس، وأحرز جيريمي سوشان 33 نقطة لسان أنطونيو وأضاف الصاعد فيكتور ويمبانياما 21 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة وأربع تسديدات في الهزيمة.
وعاد بورتلاند تريل بليزرز، الذي كان متأخرا بما يصل إلى 16 نقطة في الشوط الأول، إلى الحياة بعد الاستراحة ليهزم كليفلاند كافالييرز 103/95.
وتغلب غولدن ستيت وريورز، بفضل 26 نقطة من ستيفن كاري، على لوس أنجليس كليبرز 120/114 في سان فرانسيسكو.