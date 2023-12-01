NBA.. فوز ميامي هيت وشيكاغو بولز.. وتفوق غولدن ستيت على لوس أنجلوس كليبرز

وسجل جيمس 21 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة وست تمريرات حاسمة لصالح ليكرز الذي تقدم بما يصل إلى 14 نقطة في الشوط الأول.

وتفوق أوكلاهوما سيتي على لوس أنجليس 42/23 في الربع الثاني ليتقدم 72/60 في الشوط الأول ولم يتأخر أبدا في بقية الطريق.

وقال جيمس: "أعتقد أننا لعبنا كرة جيدة حقًا في الربع الأول". "لكن بعد ذلك، يمكنك البدء في رؤية الأجساد الثلاثة في أربع (ليالٍ)، متتالية، التي لم نبدأ في ارتدائها علينا... خاصة مقابل فريق شاب مثل أوكي سي".

وفي شيكاغو، تغلب بولز على يانيس أنتيتوكونمبو وميلووكي باكس 120/113 في الوقت الإضافي.

وسجل نيكولا فوتشيفيتش 29 نقطة واستحوذ على 10 متابعات لفريق بولز الذي لعب دون المصابين زاك لافين وديمار ديروزان.