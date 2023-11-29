NBA.. كينغز يهزم وريورز في دوري السلة الأمريكي للمحترفين

وفاز بوسطن سيلتيكس 124-97 على شيكاغو بولز بعدما سجل جايلن براون 30 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه.

وتألق جوليوس راندل ليقود نيويورك نيكس للفوز 115-91 على تشارلوت هورنتس حيث سجل 25 نقطة واستحوذ على 20 كرة مرتدة ليحقق فريقه الانتصار الثامن في آخر 11 مباراة.

وسجل داميان ليلارد 13 نقطة من أصل 32 نقطة أحرزها خلال المباراة في الربع الرابع ليقود ميلووكي باكس للفوز 131-124 على ميامي هيت.

وأحرز أنتوني إدواردز 21 نقطة قبل أن يغادر الملعب في الشوط الثاني بسبب الإصابة في انتصار مينيسوتا تمبرولفز 106-103 على أوكلاهوما سيتي ثاندر.

وكان دونوفان ميتشل أعلى المسجلين في فوز كليفلاند كافاليرز على أتلانتا هوكس بنتيجة 128-105 بعد أن أحرز 40 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة.

وسجل لوكا دونتشيتش 41 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة وقدم تسع تمريرات حاسمة لزملائه ليقود دالاس مافريكس للفوز 121-115 على هيوستون روكتس.