NBA.. ليكرز يزيد متاعب ديترويت في دوري السلة الأمريكي
أحرز دانغيلو راسل 35 نقطة وقدَّم تسع تمريرات حاسمة لزملائه ليقود فريقه لوس أنجليس ليكرز للفوز على مضيفه المتعثر ديترويت بيستونز 133-107 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وأسهم أنتوني ديفيز في فوز ليكرز بإحراز 28 نقطة والسيطرة على 16 كرة مرتدة، بينما أضاف زميله ليبرون جيمس 25 نقطة ليعوض ليكرز هزيمته المدوية بفارق 44 نقطة أمام فيلادلفيا، الإثنين الماضي.
وزادت الهزيمة متاعب ديترويت الذي خسر للمرة الـ15 على التوالي في رقم قياسي غير مرغوب لأطول مسيرة هزائم متتالية له في موسم واحد طوال تاريخه.
وكان بسيتونز خسر في 14 مباراة متتالية خلال مواسم 1979-1980 و1993-1994 و2021-2022.
وكان كيد كانينغهام أفضل مسجلي ديترويت برصيد 15 نقطة بينما أضاف زميله إيسياه ليفرز 14 نقطة.
وفي مواجهة أخرى، فاز تورونتو رابتورز في ملعبه على فينكس صنز 112-105 بفضل 23 نقطة من لاعبه سكوتي بارنز من بينها 12 نقطة في الربع الأخير.
وأوقفت الهزيمة مسيرة انتصارت فينكس التي استمرت في سبع مباريات متتالية رغم أن النجم العائد كيفن دورانت منح الفريق الزائر 30 نقطة.
وغاب دورانت عن تشكيلة فينكس في مباراتين بسبب تورم في القدم اليمنى.
وفي مباريات أخرى، فاز لوس أنجليس كليبرز على مضيفه سكرامنتو كينغز 131-117 وفاز أورلاندو ماجيك في ملعبه على واشنطن ويزاردز 139-120.
وفاز دنفر ناغتس على ضيفه هيوستون روكتس 134-124.