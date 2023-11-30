NBA.. ليكرز يزيد متاعب ديترويت في دوري السلة الأمريكي

أحرز دانغيلو راسل 35 نقطة وقدَّم تسع تمريرات حاسمة لزملائه ليقود فريقه لوس أنجليس ليكرز للفوز على مضيفه المتعثر ديترويت بيستونز 133-107 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأسهم أنتوني ديفيز في فوز ليكرز بإحراز 28 نقطة والسيطرة على 16 كرة مرتدة، بينما أضاف زميله ليبرون جيمس 25 نقطة ليعوض ليكرز هزيمته المدوية بفارق 44 نقطة أمام فيلادلفيا، الإثنين الماضي.

وزادت الهزيمة متاعب ديترويت الذي خسر للمرة الـ15 على التوالي في رقم قياسي غير مرغوب لأطول مسيرة هزائم متتالية له في موسم واحد طوال تاريخه.