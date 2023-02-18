رسميا.. الإعلان عن وفاة كريستيان أتسو في زلزال تركيا

قالت صحيفة "ديلي إكسبريس" إنه عُثر على كريستيان أتسو، ميتًا عن عمر يناهز 31 عامًا، بعد أن تم العثور عليه أخيرًا بين الأنقاض في تركيا.

وكان الغاني قد تم الإبلاغ عنه في عداد المفقودين في أعقاب الزلزال المدمرة التي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص في 6 فبراير.

وتم تداول تقارير غير دقيقة تفيد بأنه تم إنقاذ "أتسو" ونقله إلى المستشفى "مصابًا بجراح"، الأسبوع الماضي، ولكنه تم كشف عدم صحة هذه الأنباء لاحقًا، وتم تأكيد وفاة أتسو الآن من وكيله نانا سيشير.