مدير هاتاي سبور: كريستيان أتسو تراجع عن مغادرة تركيا قبل ساعات من الزلزال

قال فاتح إيليك مدير نادي هاتاي سبور إن لاعبه المفقود كريستيان أتسو تراجع عن مغادرة تركيا قبل ساعات من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة يوم 6 فبراير الحالي.

وقال فاتح إيليك في تصريح اليوم الجمعة: "أراد أتسو المشاركة بصورة أكبر وطلب الإذن من المدرب (فولكان ديميريل) للرحيل إذا لم يكن سيحصل على دقائق أكثر للعب".

وأضاف: "اشترى أتسو تذكرة طيران إلى إسطنبول ومنها لفرنسا. لقد كان سيبحث عن فريق يشارك معه عدد دقائق أكثر".