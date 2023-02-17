مدير هاتاي سبور: كريستيان أتسو تراجع عن مغادرة تركيا قبل ساعات من الزلزال
قال فاتح إيليك مدير نادي هاتاي سبور إن لاعبه المفقود كريستيان أتسو تراجع عن مغادرة تركيا قبل ساعات من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة يوم 6 فبراير الحالي.
وقال فاتح إيليك في تصريح اليوم الجمعة: "أراد أتسو المشاركة بصورة أكبر وطلب الإذن من المدرب (فولكان ديميريل) للرحيل إذا لم يكن سيحصل على دقائق أكثر للعب".
وأضاف: "اشترى أتسو تذكرة طيران إلى إسطنبول ومنها لفرنسا. لقد كان سيبحث عن فريق يشارك معه عدد دقائق أكثر".
وسجل الغاني أتسو الهدف الوحيد في فوز هاتاي سبور على قاسم باشا قبل دقائق من نهاية المباراة التي أقيمت يوم الأحد 5 فبراير.
وأوضح فاتح إيليك أن أتسو لم يكن سعيدا قبل مواجهة قاسم باشا؛ لأنه شارك في مباراتين فقط بالدوري منذ بداية هذا الموسم.
وأضاف: "المدرب فولكان ديميريل قرر الاعتماد عليه أمام قاسم باشا، قبل ساعات من الزلزال، قدم أتسو أداء رائعا وسجل هدفا في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع".
ولا يزال أتسو، الذي يبلغ من العمر 31 عاما، في عداد المفقودين.
وتابع إيليك: "كان هذا مصيره، اشترى تذكرة ليرحل لكن لأنه هز الشباك غير رأيه بشأن الرحيل، الزلزال جاء في أسعد أيامه، هذه مأساة بمعنى الكلمة".
وسبق لأتسو اللعب لإيفرتون ونيوكاسل الإنجليزيين.