كنت في انتظار صلاة الفجر.. لاعب هاتاي سبورت يحكي كواليس نجاته من الزلزال

وتابع سوني: "ذهبنا سريعا لإحضار جوازات السفر والهواتف ثم ذهبنا للدرج وبدأ المبنى في الانهيار".

وأوضح لاعب الوسط: "فكرت أن أقفز من الدور السابع لكنني قلت لنفسي سأكسر قدماي ولن أستطيع لعب كرة القدم مرة أخرى".

وأتم: "إنها محنة لم أشهدها من قبل، أنا مصدوم، هذا شيء لم أتوقع أن أشعر به طوال حياتي".

وواصل: "رأيت الناس يموتون بجواري، أدركت أننا معلقون بالحياة بخيط رفيع في هذه اللحظات، يتخلى الناس عن كل شيء، منازلهم وسياراتهم ويبحثون فقط عن مكان يلجأون إليه.. مشهد تراه فقط في "نتفليكس" لكنه كان حقيقيا لسوء الحظ".

وضرب زلزال بقوة 7.8 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا وتبعه عدة هزات ارتدادية ما أسفر عن مقتل أكثر من 20.000 شخص في الجانبين.