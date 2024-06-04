الوحدة الإماراتي يعلن رحيل رياض الذوادي

وكان رياض الذوادي قد أعلن عبر حسابه الشخصي أن عقده قد انتهى مع الوحدة وسيرحل عن منصبه.

وقال الذوادي:" بعد نهاية عقدي مع نادي الوحدة.. أود أن أشكر جميع المسؤولين في هذا النادي العريق وعلى رأسهم سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان على ثقتهم، وأتمنى لأصحاب السعادة التوفيق والسداد في المستقبل".

وتم تعيين رياض الذوادي في هذا المنصب قبل عام واحد، قبل أن يرحل بعد نهاية الموسم.