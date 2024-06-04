الوحدة الإماراتي يعلن رحيل رياض الذوادي
أعلن نادي الوحدة الإماراتي، اليوم الثلاثاء، رحيل رياض الذوادي عن منصبه كمدير رياضي لشركة كرة القدم.
وقال الحساب الرسمي لنادي الوحدة عبر منصة "إكس": "تتقدم شركة نادي الوحدة لكرة القدم بالشكر والتقدير إلى السيد رياض الذوادي على ما قدمه من جهود مخلصة خلال فترة توليه مهام "المدير الرياضي للنادي"، متمنين لهُ التوفيق والنجاح خلال محطاته المهنية المقبلة".
وكان رياض الذوادي قد أعلن عبر حسابه الشخصي أن عقده قد انتهى مع الوحدة وسيرحل عن منصبه.
وقال الذوادي:" بعد نهاية عقدي مع نادي الوحدة.. أود أن أشكر جميع المسؤولين في هذا النادي العريق وعلى رأسهم سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان على ثقتهم، وأتمنى لأصحاب السعادة التوفيق والسداد في المستقبل".
وتم تعيين رياض الذوادي في هذا المنصب قبل عام واحد، قبل أن يرحل بعد نهاية الموسم.
وأنهى الوحدة بطولة دوري أدنوك هذا الموسم محتلًّا المركز الخامس برصيد 42 نقطة، وودع كأس رئيس الدولة من دور الستة عشر على يد العين.
وتُوج الوحدة بلقب كأس الرابطة بفوزه على العين في اللقاء النهائي بنتيجة 1-0، يوم 3 مايو الماضي.