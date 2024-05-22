ميسينيو ليس الوحيد.. 6 أسماء يستطيع الهلال والنصر خطفها من كبار أوروبا
في الصيف الماضي دخلت أندية الدوري السعودي سوق الانتقالات بمنتهى القوة من أجل ضم نجوم العالم، بضم كريم بنزيما ونيمار دا سيلفا وفابينيو ونغولو كانتي ورياض محرز وغيرهم من الأسماء اللامعة.
وفي نهاية الانتقالات وجدنا الأهلي يضم غابري فيغا في صفقة كانت مفاجأة، حيث خطف اللاعب الشاب من أندية أوروبية عديدة كانت مهتمة به.
هذا الصيف على الأرجح سيكون هناك الكثير من الفرق التي ستتبع خطى الأهلي في ضم نجوم شباب من الخارج، وهو ما بدأنا في سماعه من الأخبار بالفعل.
إذ خرج الإعلامي وليد الفراج وأكد أن أندية سعودية تسعى لضم اللاعب إيستيفاو ويليان، الملقب بـ"ميسينيو"، والذي يتصارع عليه كبار القارة العجوز.
"ميسينيو" لن يكون الاسم الشاب الوحيد الذي يظهر في تلك القائمة من اللاعبين الشباب المهتمة بها أندية الدوري السعودي، بعدما تم السماح بتسجيل لاعبين أجنبيين في قائمة كل فريق شرط أن تكون أعمارهم تحت 23 عامًا.
فيما يأتي، دعونا نستعرض أبرز الأسماء الشابة في العالم، والتي قد يدخل الهلال والنصر والاتحاد والأهلي في صراعات مع أندية عالمية من أجل الظفر بهم:
إيفان فيرغسون والاتحاد
مهاجم فريق برايتون يعد من أفضل المواهب الصاعدة في الدوري الإنجليزي وترك بصمة رائعة في 27 مباراة خاضها حتى هذه اللحظة.
فيرغسون سجل ستة أهداف، بينما لم يبدأ أكثر من 39% من مباريات برايتون، وبشكل إجمالي لم يلعب أكثر من 40% من إجمالي الدقائق المتاحة له، وقد يكون مناسبًا فريق مثل الاتحاد حال رحل كريم بنزيما.
جواو نيفيز
لاعب بنفيكا الذي تقدّر قيمته التسويقية بنحو 45 مليون يورو يعد من أبرز المواهب الصاعدة في البرتغال.
نيفيز الذي يبدع في مركزي قلب الدفاع ووسط الملعب المدافع كان من ضمن عناصر بنفيكا الأساسية هذا الموسم وخاض كافة المباريات المتاحة في دوري الأبطال والدوري الأوروبي والكأس وكأس الرابطة، ونحو 33 مباراة في الدوري سجل فيها ثلاثة أهداف وصنع هدفين.
لويس غيلهيرم
لاعب بالميراس صاحب الـ19 عامًا لا يلعب بشكل أساسي مع فريقه البرازيلي لكثرة المنافسة في مركزه الأساسي وهو الجناح الأيمن، لكنه يستطيع أيضًا اللعب في مركز الجناح الأيسر وصانع الألعاب.
ليني يورو
لاعب ليل الذي يتنافس عليه ريال مدريد وباريس سان جيرمان سعره 50 مليون يورو، أو على الأقل هذا ما انتشر في الصحف عن الاتفاق بين باريس وليل على بيعه.
الحصول على خدمات اللاعب لن يكون صعبًا لو تم إقناعه بالمشروع الرياضي المناسب له وبراتب جيد.
ريكو لويس
رغم صعوبة الحصول على خدمات لاعب من صفوف مانشستر سيتي، وأن عقد اللاعب لن ينتهي قبل 2028، فإن الإمكانات الفنية الكبيرة والمرونة الواضحة في قدرة اللاعب على شغل أكثر من مركز في الملعب يجعلانه مطمعًا لأي فريق.
لويس مايلي
لاعب وسط ملعب نيوكاسل الصاعد من الفئات السنية الصغرى في النادي الإنجليزي، يجب ألّا يكون ضمه للدوري السعودي عقبة كبيرة.
مايلي قدم مستويات طيبة في الدقائق القليلة التي شارك فيها هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، ولديه مرونة كبيرة للعب في كافة مراكز وسط الملعب الدفاعي والهجومي.