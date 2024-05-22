ميسينيو ليس الوحيد.. 6 أسماء يستطيع الهلال والنصر خطفها من كبار أوروبا

في الصيف الماضي دخلت أندية الدوري السعودي سوق الانتقالات بمنتهى القوة من أجل ضم نجوم العالم، بضم كريم بنزيما ونيمار دا سيلفا وفابينيو ونغولو كانتي ورياض محرز وغيرهم من الأسماء اللامعة.

وفي نهاية الانتقالات وجدنا الأهلي يضم غابري فيغا في صفقة كانت مفاجأة، حيث خطف اللاعب الشاب من أندية أوروبية عديدة كانت مهتمة به.

هذا الصيف على الأرجح سيكون هناك الكثير من الفرق التي ستتبع خطى الأهلي في ضم نجوم شباب من الخارج، وهو ما بدأنا في سماعه من الأخبار بالفعل.

إذ خرج الإعلامي وليد الفراج وأكد أن أندية سعودية تسعى لضم اللاعب إيستيفاو ويليان، الملقب بـ"ميسينيو"، والذي يتصارع عليه كبار القارة العجوز.

"ميسينيو" لن يكون الاسم الشاب الوحيد الذي يظهر في تلك القائمة من اللاعبين الشباب المهتمة بها أندية الدوري السعودي، بعدما تم السماح بتسجيل لاعبين أجنبيين في قائمة كل فريق شرط أن تكون أعمارهم تحت 23 عامًا.

فيما يأتي، دعونا نستعرض أبرز الأسماء الشابة في العالم، والتي قد يدخل الهلال والنصر والاتحاد والأهلي في صراعات مع أندية عالمية من أجل الظفر بهم:

إيفان فيرغسون والاتحاد

مهاجم فريق برايتون يعد من أفضل المواهب الصاعدة في الدوري الإنجليزي وترك بصمة رائعة في 27 مباراة خاضها حتى هذه اللحظة.

فيرغسون سجل ستة أهداف، بينما لم يبدأ أكثر من 39% من مباريات برايتون، وبشكل إجمالي لم يلعب أكثر من 40% من إجمالي الدقائق المتاحة له، وقد يكون مناسبًا فريق مثل الاتحاد حال رحل كريم بنزيما.