انفراجة كبيرة.. موعد عودة صلاح لتدريبات ليفربول
كشفت تقارير صحفية عن موعد عودة الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، إلى التدريبات الجماعية، وذلك بعد غيابه بسبب الإصابة، وهو الأمر الذي سيشكل انفراجة كبيرة لفريقه وأيضا لمنتخب مصر خلال معسكره المقبل.
ولم يتواجد "صلاح" خلال الفترة الماضية بمباريات ليفربول، بسبب تجدد إصابته بشد في العضلة الخلفية؛ ما جعله يغيب عن آخر 4 مباريات للريدز.
ووفقا لما ذكره موقع "DaveOCKOP"، المقرب من نادي ليفربول، فإن محمد صلاح سيعود إلى تدريبات فريقه الجماعية، اليوم الثلاثاء، بعد تأكد جاهزيته.
وأضاف الموقع: "من المقرر أن يحصل ليفربول على دفعة كبيرة مع عودة محمد صلاح إلى التدريب الكامل، اليوم".
وشهدت الأيام القليلة الماضية حالة من الجدل والتي تتعلق بمطالبة ليفربول اتحاد الكرة المصري بإعفاء محمد صلاح من معسكر المنتخب في مارس الجاري.
وقال إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في تصريحات تلفزيونية، إن منتخب مصر سيقوم بضم محمد صلاح لمعسكر المنتخب المقبل، والذي سيتخلله خوض دورة ودية تقام في الإمارات.
وأضاف الكومي: "حتى تاريخ الأجندة الدولية، إذا لعب صلاح في أي مباراة مع ليفربول، فسيكون جاهزًا وسنستدعيه للانضمام إلى منتخب مصر".
وعاد صلاح إلى مباريات الريدز يوم 17 فبراير بعد تعافيه من إصابته الأولى مع منتخب مصر ببطولة كأس أمم أفريقيا، وخاض شوطا كاملا ضد برينتفورد.
ولكن غاب صلاح بعد ذلك عن مباريات لوتون تاون ونوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي، وتشيلسي في نهائي كأس كاراباو، بالإضافة إلى ساوثهامبتون بكأس الاتحاد الإنجليزي.
ويستعد ليفربول لمواجهة سبارتا براغ التشيكي في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل، ثم سيلتقي مع مانشستر سيتي يوم الأحد في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.