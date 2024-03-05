انفراجة كبيرة.. موعد عودة صلاح لتدريبات ليفربول

كشفت تقارير صحفية عن موعد عودة الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، إلى التدريبات الجماعية، وذلك بعد غيابه بسبب الإصابة، وهو الأمر الذي سيشكل انفراجة كبيرة لفريقه وأيضا لمنتخب مصر خلال معسكره المقبل.

ولم يتواجد "صلاح" خلال الفترة الماضية بمباريات ليفربول، بسبب تجدد إصابته بشد في العضلة الخلفية؛ ما جعله يغيب عن آخر 4 مباريات للريدز.

ووفقا لما ذكره موقع "DaveOCKOP"، المقرب من نادي ليفربول، فإن محمد صلاح سيعود إلى تدريبات فريقه الجماعية، اليوم الثلاثاء، بعد تأكد جاهزيته.