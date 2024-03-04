رد فعل محمد صلاح وحسام حسن على مبادرة وزير الرياضة لإنهاء الأزمة

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن كواليس تدخّل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لإنهاء الأزمة بين حسام حسن، مدرب منتخب مصر، ومحمد صلاح، نجم ليفربول وقائد الفراعنة.

واندلعت الأزمة في أعقاب ضم صلاح لقائمة المنتخب التي تستعد لدورة ودية في الإمارات، ولكن نادي ليفربول رفض وطالب بإعفاء صلاح بسبب إصابته، وهو ما رفضه الجهاز الفني للفراعنة مؤكدين ضرورة حضور اللاعب وإجراء الكشف الطبي عليه في القاهرة، ثم تحديد موقفه النهائي.

المعسكر سيشمل مشاركة منتخب مصر في دورة ودية تضم منتخبات نيوزيلندا وتونس وكرواتيا.