رد فعل محمد صلاح وحسام حسن على مبادرة وزير الرياضة لإنهاء الأزمة
كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن كواليس تدخّل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لإنهاء الأزمة بين حسام حسن، مدرب منتخب مصر، ومحمد صلاح، نجم ليفربول وقائد الفراعنة.
واندلعت الأزمة في أعقاب ضم صلاح لقائمة المنتخب التي تستعد لدورة ودية في الإمارات، ولكن نادي ليفربول رفض وطالب بإعفاء صلاح بسبب إصابته، وهو ما رفضه الجهاز الفني للفراعنة مؤكدين ضرورة حضور اللاعب وإجراء الكشف الطبي عليه في القاهرة، ثم تحديد موقفه النهائي.
المعسكر سيشمل مشاركة منتخب مصر في دورة ودية تضم منتخبات نيوزيلندا وتونس وكرواتيا.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "تحدثت أمس عن العلاقة المتوترة بين محمد صلاح وحسام حسن، ولكن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تدخل بالفعل لإذابة الجليد بين الجهاز الفني لمنتخب مصر وصلاح".
وأضاف: "ما علمته أن وزير الرياضة تواصل مع الطرفين (صلاح وحسن) وكان هناك مرونة كبيرة جدًّا في كل المواقف العالقة بينهما، وحسب معلوماتي أيضًا فإنه على هامش نهائي كأس مصر الذي سيقام في السعودية بين الأهلي والزمالك، سيقوم وزير الرياضة بالاجتماع مع الجهاز الفني لمنتخب مصر واحتمال يكون فيه مكالمة أو اجتماع أونلاين مع صلاح من أجل توضيح الأمور".
وتابع: "لا يمكن بالطبع الاستغناء عن صلاح، ونريد استنساخ تجربة مصرية في قيادة المنتخب في وجود حسام حسن وتوفير عوامل النجاح له، وأتمنى ألا يتحدث التوأم كلاهما عن محمد صلاح، ويكتفي إبراهيم حسن بالحديث عن النواحي الإدارية، وحسام حسن عن النواحي الفنية، حتى لا تحدث أي أزمات تعكر صَفو المنتخب في المرحلة الجديدة".
وتلعب مصر أمام منتخب نيوزيلندا في 22 مارس الجاري بالإمارات، ويتأهل الفائز من الفريقين لمواجهة الفائز من مباراة تونس ضد كرواتيا.