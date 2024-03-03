تطور خطير.. تصعيد من حسام حسن تجاه محمد صلاح

تتجه أزمة الاتحاد المصري لكرة القدم مع نادي ليفربول نحو منحنى خطير بعدما طلب النادي الإنجليزي إعفاء محمد صلاح من الانضمام إلى معسكر مارس الجاري.

واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن 7 لاعبين محترفين لمعسكر شهر مارس، والذي يشهد مشاركة الفراعنة في دورة ودية بالإمارات، على رأسهم محمد صلاح.

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام نيوزيلندا يوم الـ22 من مارس، على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة تونس وكرواتيا.

وحسب أون سبورت، نقلًا عن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، فإن حسام حسن يصر على حضور محمد صلاح لمنتخب مصر خلال المعسكر القادم.

وقال سيف زاهر نقلًا عن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر :"هناك نظام لمنتخب مصر سوف يسري على الجميع، محمد صلاح يجب أن يحضر لتوقيع الكشف الطبي عليه ومعرفة إصابته".

ويغيب محمد صلاح عن مباريات ليفربول منذ انضمامه لقائمة منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، حيث لم يشارك سوى في مباراة واحدة فقط قبل أن تعاوده الإصابة التي غيبته مجددًا عن المباريات.

وقال زاهر إن صلاح سبق أن حضر إلى منتخب مصر مصابًا في وجود حسام البدري، حيث تم توقيع الكشف الطبي عليه ثم عاد مجددًا إلى ليفربول.

ومن المعروف أن علاقة حسام حسن ومحمد صلاح ليست في أفضل حالاتها بسبب انتقادات مدرب مصر الحالي للاعب خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية إثر مغادرته معسكر منتخب مصر للعلاج في إنجلترا.