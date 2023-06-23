تقرير: تسوية مرتقبة بين يوفنتوس والاتحاد الأوروبي لكرة القدم
كشفت صحيفة "توتو سبورت" عن احتمال التوصل لتسوية بين يوفنتوس والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تتعلق بالعقوبات التي ستُفرض على يوفنتوس بسبب خرق قوانين اللعب المالي النظيف.
وأثار اليويفا الشكوك حول مشاركة يوفنتوس في دوري المؤتمر الأوروبي، بعدم تواجد شعار يوفنتوس في قائمة موقع اليويفا الرسمي للفرق المشاركة في نسخة الموسم المقبل.
وتم خصم 10 نقاط من رصيد يوفنتوس في الدوري الإيطالي الموسم المنقضي على خلفية حساباته المالية فيما يتعلق بصفقات انتقال لاعبين
وبحسب "توتو سبورت"، فإن يوفنتوس واليويفا يتفاوضان لبحث إمكانية التوصل لتسوية وعدم فرض عقوبات على الفريق الإيطالي بعد خرق قوانين اللعب المالي النظيف.
وقالت الصحيفة إن "التسوية تشمل مغادرة يوفنتوس بطولة دوري "المؤتمر الأوروبي على أن يتم إسقاط كل العقوبات المحتملة التي يمكن أن تُفرض عليه بسبب قوانين اللعب المالي النظيف".
وتأهل يوفنتوس لدوري المؤتمر الأوروبي بعدما احتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة، علما أنه دون خصم النقاط كان سيحتل المركز الثالث ويتأهل لدوري أبطال أوروبا.
لكن موقع "football italia" قال: "من المتوقع على نطاق واسع أن يتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إجراءات ضد يوفنتوس بسبب المخالفات المالية، بما في ذلك الاستبعاد المحتمل من البطولات القارية لمدة عام".
وأوضح الموقع أنه إذا تم استبعاد يوفنتوس من دوري المؤتمر الأوروبي فإن الفريق الذي تلا يوفنتوس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي سيشارك مكانه وهو فيورنتينا وصيف النسخة الأخيرة في دوري المؤتمر الأوروبي.