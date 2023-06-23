تقرير: تسوية مرتقبة بين يوفنتوس والاتحاد الأوروبي لكرة القدم

كشفت صحيفة "توتو سبورت" عن احتمال التوصل لتسوية بين يوفنتوس والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تتعلق بالعقوبات التي ستُفرض على يوفنتوس بسبب خرق قوانين اللعب المالي النظيف.

وأثار اليويفا الشكوك حول مشاركة يوفنتوس في دوري المؤتمر الأوروبي، بعدم تواجد شعار يوفنتوس في قائمة موقع اليويفا الرسمي للفرق المشاركة في نسخة الموسم المقبل.

وتم خصم 10 نقاط من رصيد يوفنتوس في الدوري الإيطالي الموسم المنقضي على خلفية حساباته المالية فيما يتعلق بصفقات انتقال لاعبين