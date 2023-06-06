يوفنتوس يصدم ريال مدريد وبرشلونة وينسحب من مشروع دوري السوبر الأوروبي
قرر نادي يوفنتوس الإيطالي الانسحاب من بطولة دوري السوبر الأوروبي "سوبر ليغ"، التي يتبناها رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز.
وكان ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس من بين 12 فريقا أعلنوا عن دوري السوبر الأوروبي في أبريل/ نيسان 2021، لكن المشروع انهار بعد ردود فعل قوية من جميع الهيئات المسؤولة عن كرة القدم ومن المشجعين والحكومات على حد سواء لتنسحب جميع أندية إنجلترا الستة، وإنتر ميلان، وميلان، وأتلتيكو مدريد.
ونقلت صحيفة "ريليفو" الإسبانية عن مصادر لها، بأن يوفنتوس أرسل خطابًا إلى ريال مدريد وبرشلونة أبلغهم من خلاله بانسحابه من مشروع دوري السوبر الأوروبي.
وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الإيطالي بدأ بالفعل إجراءات الانسحاب من البطولة، دون معرفة رد فعل ريال مدريد وبرشلونة.
واختتمت الصحيفة تقريرها بأن وتمثل قرار يوفنتوس بالانسحاب من "السوبر ليغ" يمثل ضربة قاتلة لكل من ريال مدريد وبرشلونة، وسيتسبب في فشل محاولاتهما لإقناع كبار أوروبا بالاستمرار في المشروع؛ ما قد يؤدي إلى انهيار الفكرة بالكامل.
يذكر أن المدعي العام للاتحاد الأوروبي نشر قراره في قضية دوري السوبر الأوروبي، وقد أصدر قرارا غير ملزم لكنه ينص على أنه على الرغم من أن دوري السوبر الأوروبي يتمتع بحرية إنشاء منافساته الخاصة، إلا أنه لا يمكنه الاستمرار في منافسات الاتحاد الدولي (الفيفا) والاتحاد الأوروبي (اليويفا) دون إذن مسبق.
بالإضافة إلى ذلك، قرر المدعي العام أن الفيفا واليويفا لم يسيرا استغلال مركزهما المهيمن في مسابقات كرة القدم الأوروبية من خلال منع إنشاء بطولة بديلة، دوري السوبر الأوروبي، مع التهديد بفرض عقوبات، والتي لا يزال ريال مدريد يدعمها حتى اليوم مع برشلونة ويوفنتوس.
وقال المدعي العام "بينما تتمتع شركة دوري السوبر الأوروبي بحرية إنشاء مسابقة كرة قدم مستقلة خاصة بها خارج نظام اليويفا والفيفا إلا أنها لا تستطيع، بالإضافة إلى إنشاء تلك المنافسة، الاستمرار بالمشاركة في مسابقات كرة القدم التي ينظمها الفيفا واليويفا دون إذن مسبق من تلك الاتحادات".
ويرى أثناسيوس رانتوس المستشار العام المكلف بهذه القضية أن القرار ليس ملزمًا، لكن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تقدر أن قضاتها يتبعون خط هذه الآراء السابقة في حوالي 80٪ من القضايا.
وقالت محكمة العدل الأوروبية في بيان: "قواعد الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم التي تجعل إنشاء أي مسابقة جديدة خاضعة لترخيص مسبق يتوافق مع قانون الاتحاد بشأن المنافسة".
وأضافت المحكمة أن "قواعد المنافسة لا تحظر الفيفا أو الاتحاد الأوروبي أو الاتحادات الأعضاء فيها أو اتحاداتهم الوطنية من تهديد الأندية بالعقوبات إذا شاركت في مشروع يمكن أن ينتهك الأهداف المشروعة التي تسعى إليها هذه الاتحادات".
بالإضافة إلى ذلك، يعتمد النموذج الأوروبي على نظام هرمي أساسه كرة القدم للهواة، ويجب أن "يعتمد على نظام للتضامن المالي" من أجل "إعادة توزيع الدخل الناتج عن الأحداث وإعادة استثمارها في المستويات الدنيا من الرياضة".