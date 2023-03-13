تقرير: مشاكل أنييلي ولابورتا تنسف دوري السوبر الأوروبي.. وريال مدريد يبقى وحيدا

يعيش ناديا برشلونة ويوفنتوس أزمات متعددة بسبب مشاكل فساد ألقت بظلالها على دوري السوبر الأوروبي، حسب ما ذكره موقع "ديفينسا سنترال"، في الوقت الذي ينتظر فيه الثلاثي المتشبث بالفكرة قرار محكمة العدل الأوروبية في مشروع المسابقة.

وبدأت الأزمات قبل أشهر بسبب قضية يوفنتوس وتضخم رأس المال ومشاكل عقود اللاعبين، وهو ما أدى لمعاقبة فريق "السيدة العجوز" بخصم 15 نقطة من رصيده واستقالة أندريا أنييلي، رئيس الفريق، وأحد حلفاء فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، في مشروع دوري السوبر الأوروبي.

وأكد الموقع أن ريال مدريد لم يعجبه اتهام يوفنتوس وسقوط العائلة القوية والمالكة للفريق والرئيس أندريا أنييلي، وهي فضيحة تضرب صورة دوري السوبر الأوروبي في الجانب المالي.