تقرير: مشاكل أنييلي ولابورتا تنسف دوري السوبر الأوروبي.. وريال مدريد يبقى وحيدا
يعيش ناديا برشلونة ويوفنتوس أزمات متعددة بسبب مشاكل فساد ألقت بظلالها على دوري السوبر الأوروبي، حسب ما ذكره موقع "ديفينسا سنترال"، في الوقت الذي ينتظر فيه الثلاثي المتشبث بالفكرة قرار محكمة العدل الأوروبية في مشروع المسابقة.
وبدأت الأزمات قبل أشهر بسبب قضية يوفنتوس وتضخم رأس المال ومشاكل عقود اللاعبين، وهو ما أدى لمعاقبة فريق "السيدة العجوز" بخصم 15 نقطة من رصيده واستقالة أندريا أنييلي، رئيس الفريق، وأحد حلفاء فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، في مشروع دوري السوبر الأوروبي.
وأكد الموقع أن ريال مدريد لم يعجبه اتهام يوفنتوس وسقوط العائلة القوية والمالكة للفريق والرئيس أندريا أنييلي، وهي فضيحة تضرب صورة دوري السوبر الأوروبي في الجانب المالي.
وجاءت قضية برشلونة والاتهامات برشوة الحكام عبر دفع مبالغ مالية لشركة كان يملكها إنريكيز نيغريرا، نائب رئيس الحكام الأسبق، وبدء العلاقة بين الطرفين منذ 2003، وظهر اسم خوان لابورتا، رئيس برشلونة الحالي، في وسائل الإعلام كأحد الرؤساء الذين تعاملوا مع نائب رئيس الحكام السابق، رغم أنه لم يتم توجيه أي اتهام ضده.
ودخل ريال مدريد طرفا في قضية نيغريرا عبر بيان اعتبر فيه الاتهامات خطيرة، وأكد استعداده للدخول طرفا فيها دفاعا عن مصالحه.
ويبقى ريال مدريد الوحيد بين الثلاثي المتشبث بمشروع دوري السوبر الأوروبي، الذي نجا من الفضائح التي ضربت برشلونة ويوفنتوس، ولكن تؤثر على صورة المشروع والداعمين له.
وأكد الموقع، بناء على مصادر مقربة من ريال مدريد، أنه غير قلق من الأحداث ومن قضية دوري السوبر الأوروبي التي سيتم الحسم فيها مستقبلا، بينما تبقى الأولوية لتوضيح قضية نيغريرا.
وحسب الموقع، فإن الضربات لدوري السوبر الأوروبي لم تأت من الأعداء بل من أبرز الحلفاء ومن أخطاء ارتكبها أنييلي رئيس يوفنتوس السابق، وخوان لابورتا، رئيس برشلونة الحالي.