رسميًا: يوفنتوس يعلن رحيل دي ماريا بعد موسم واحد

وانضم اللاعب الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين العام الماضي، إلى يوفنتوس في 2022 بعد أن لعب بقمصان ريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

ووجه يوفنتوس الشكر للاعبه السابق دي ماريا في بيان اليوم الخميس، قائلا: "شكرًا لك وكل التوفيق أنخيل".