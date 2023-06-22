رسميًا: يوفنتوس يعلن رحيل دي ماريا بعد موسم واحد
يوفنتوس يودع دي ماريا
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رحيل صانع اللعب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا (35 عامًا) عن صفوفه بعد موسم واحد قضاه في النادي.
دي ماريا شارك في 40 مباراة بالموسم الماضي مع يوفنتوس وسجل ثمانية أهداف
وانضم اللاعب الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين العام الماضي، إلى يوفنتوس في 2022 بعد أن لعب بقمصان ريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.
ووجه يوفنتوس الشكر للاعبه السابق دي ماريا في بيان اليوم الخميس، قائلا: "شكرًا لك وكل التوفيق أنخيل".
وشارك دي ماريا في 40 مباراة بالموسم الماضي مع يوفنتوس، وسجل ثمانية أهداف نصفها في الدوري الإيطالي والنصف الآخر في الدوري الأوروبي.
وتشير تكهنات صحفية إلى أن دي ماريا سيلتحق بمواطنه ليونيل ميسي في إنتر ميامي الأمريكي.
وأنهى يوفنتوس الموسم الماضي في المركز السابع في الدوري المحلي.