ما الذي يعطل انتقال هاري كين إلى ريال مدريد؟

أكدت تقارير صحفية إسبانية، رغبة نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع هاري كين مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي في ظل اقتراب مهاجم الفريق الأساسي كريم بنزيما من المغادرة.

وبحسب أحدث التقارير الإسبانية، فإن بنزيما يفضل الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي بعدما تلقى عرضًا مغريًا بالحصول على 200 مليون يورو على عامين بخلاف حقوق الصورة والإعلانات وبعض المشاريع الكروية.