ما الذي يعطل انتقال هاري كين إلى ريال مدريد؟
أكدت تقارير صحفية إسبانية، رغبة نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع هاري كين مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي في ظل اقتراب مهاجم الفريق الأساسي كريم بنزيما من المغادرة.
وبحسب أحدث التقارير الإسبانية، فإن بنزيما يفضل الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي بعدما تلقى عرضًا مغريًا بالحصول على 200 مليون يورو على عامين بخلاف حقوق الصورة والإعلانات وبعض المشاريع الكروية.
ويفضل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد التعاقد مع هاري كين، حيث حصل اللاعب على أعلى تقييم من جانب المدرب والإدارة، غير أن النادي غير متحمس للصفقة لأسباب إدارية.
سجل هاري كين 30 هدفًا هذا الموسم مع توتنهام، على الرغم من الموسم السيئ للنادي اللندني، احتل بها المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي خلف إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.
وكان مانشستر سيتي يستهدف كين قبل التعاقد مع هالاند بعام واحد فقط، لكن النادي فوجئ بتمسك توتنهام الكامل بمهاجمه.
وبحسب الإعلامية المقربة من نادي ريال مدريد أرانشا رودريغز، فإن إدارة ريال مدريد لا تحب الدخول في مفاوضات مع دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام المعروف بصعوبة التفاوض معه حول لاعبي النادي.
وفي حال رحيل بنزيما وهو أمر بات متوقعًا سيصبح ريال مدريد في حاجة للتعاقد مع مهاجمين اثنين على الأقل في ظل تأكد رحيل المهاجم الاحتياطي ماريانو دياز الذي لا يفضل النادي استمراره.
ويبدو أن خط هجوم ريال مدريد سيكون محل اهتمام كبير من النادي خلال فترة الانتقال الصيفية الجارية، في ظل الرحيل المتوقع أيضًا لماركو أسينسيو القريب من أستون فيلا الإنجليزي.
وتردد مؤخرًا أن ريال مدريد قريب للغاية من التوقيع مع خوسيلو مهاجم إسبانيول، لكنه اللاعب سيأتي كمهاجم بديل للمهاجم الأساسي سواء بقي بنزيما أو رحل كما هو متوقع.