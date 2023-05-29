تقرير: ريال مدريد مستعد لمنح مبابي 80 مليون يورو مكافأة عقد
ذكرت صحيفة "سبورت" أن ريال مدريد مستعد لمنح المهاجم الفرنسي كيليان مبابي 80 مليون يورو مكافأة عقد.
وبدأت التقارير تربط ريال مدريد بالتعاقد مع مبابي بعد عام واحد من تجديد عقده مع باري سان جيرمان حتى يونيو 2024.
وأكدت "سبورت" أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مستعد لتعويض مبابي بمكافأة عقد بقيمة 80 مليون يورو إذا غادر الفريق الباريسي صيف 2024، لأن اللاعب لديه خيار التمديد لعام آخر حتى 2025.
مبابي يتصدر قائمة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 28 هدفا وصنع 6 مع تبقي جولة على انتهاء المسابقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة باريس سان جيرمان تحاول تمديد عقد مبابي لعام آخر لكن اللاعب لم يوافق وفقا لصحيفة "ليكيب".
وبناء على ذلك يمكن لمبابي التفاوض مع ريال مدريد أو أي ناد آخر دون موافقة إدارة ناديه بداية من يناير المقبل.
وكان مبابي قريبا جدا من الانضمام لريال مدريد الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، حيث كان عقده ينتهي مع باريس سان جيرمان في مايو الماضي، قبل أن يفاجئ الجميع ويجدد عقده لعامين مع خيار التمديد لعام ثالث.
ومرت 7 سنوات على أول اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع مبابي حيث بدأ أول اهتمام في 2017 عندما كان مبابي نجما في موناكو وقاده للفوز بلقب الدوري الفرنسي والوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وفي 2021 تردد أن ريال مدريد قدم عرضا بقيمة 200 مليون يورو للتعاقد مع مبابي لكن باريس سان جرمان رفض العرض.
وأمس الأحد، نال مبابي، البالغ من العمر 24 عاما، جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي للموسم 2022/2023، متفوقا على زميله ليونيل ميسي.
واحتفظ مبابي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي للموسم الرابع على التوالي.
ويتصدر مبابي قائمة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 28 هدفا وصنع 6 مع تبقي جولة على انتهاء المسابقة، وفي حين سجل ميسي 16 هدفا مع 16 تمريرة حاسمة.