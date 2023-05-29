تقرير: ريال مدريد مستعد لمنح مبابي 80 مليون يورو مكافأة عقد

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة باريس سان جيرمان تحاول تمديد عقد مبابي لعام آخر لكن اللاعب لم يوافق وفقا لصحيفة "ليكيب".

وبناء على ذلك يمكن لمبابي التفاوض مع ريال مدريد أو أي ناد آخر دون موافقة إدارة ناديه بداية من يناير المقبل.

وكان مبابي قريبا جدا من الانضمام لريال مدريد الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، حيث كان عقده ينتهي مع باريس سان جيرمان في مايو الماضي، قبل أن يفاجئ الجميع ويجدد عقده لعامين مع خيار التمديد لعام ثالث.

ومرت 7 سنوات على أول اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع مبابي حيث بدأ أول اهتمام في 2017 عندما كان مبابي نجما في موناكو وقاده للفوز بلقب الدوري الفرنسي والوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.