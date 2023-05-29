رد فعل مبابي بعد سؤاله عن موعد تحقيق حلم طفولته بالانتقال إلى ريال مدريد (فيديو)

ردَّ كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، على سؤال وجِّه إليه، مساء الأحد، عقب التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، بشأن موعد تحقيق حلم طفولته بالانتقال إلى ريال مدريد.

وجاء السؤال الذي وجِّه إلى مبابي من مراسل برنامج "الشرينغيتو" الإسباني الشهير، خلال لقاء مبابي مع الإعلاميين عقب حفل تسلمه الجائزة، إذ قال له المراسل: "هل تود الآن أن تحقق حلم الطفولة باللعب لريال مدريد؟".

وابتسم مبابي بعد السؤال، ليرد قائلًا: "أنا هنا للحديث عن الجائزة وليس عن أي شيء آخر، ولا يهمني ما يقال في الخارج".

وأضاف: "قلت إنني سوف ألعب مع باريس سان جيرمان الموسم المقبل لأني لديَّ عقد وأريد الوفاء به".