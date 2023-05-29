رد فعل مبابي بعد سؤاله عن موعد تحقيق حلم طفولته بالانتقال إلى ريال مدريد (فيديو)
ردَّ كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، على سؤال وجِّه إليه، مساء الأحد، عقب التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، بشأن موعد تحقيق حلم طفولته بالانتقال إلى ريال مدريد.
وجاء السؤال الذي وجِّه إلى مبابي من مراسل برنامج "الشرينغيتو" الإسباني الشهير، خلال لقاء مبابي مع الإعلاميين عقب حفل تسلمه الجائزة، إذ قال له المراسل: "هل تود الآن أن تحقق حلم الطفولة باللعب لريال مدريد؟".
وابتسم مبابي بعد السؤال، ليرد قائلًا: "أنا هنا للحديث عن الجائزة وليس عن أي شيء آخر، ولا يهمني ما يقال في الخارج".
وأضاف: "قلت إنني سوف ألعب مع باريس سان جيرمان الموسم المقبل لأني لديَّ عقد وأريد الوفاء به".
وأصبح النجم الفرنسي أول لاعب يحصد الجائزة أربع مرات ليحطم الرقم القياسي الذي تقاسمه مع زلاتان إبراهيموفيتش.
وكان مبابي قال عقب تتويجه بالجائزة: "أنا سعيد وسأبقى هنا في الموسم المقبل"، دون إشارة إلى استمراره في النادي حتى 2025.
ويمتد عقد مبابي مع سان جيرمان حتى 2024 مع وجود خيار للتمديد لعام إضافي.
ونشر مبابي صورة له مع الجائزة عبر حسابه على "إنستغرام"، وعلق قائلًا: "أفضل لاعب في الدوري الفرنسي للموسم الرابع على التوالي.. فخور جدًّا بنجاحي في كتابة التاريخ مرة أخرى".
وأضاف: "شكر كبير لباريس سان جيرمان على الدعم الذي قدموه، والذي جعل هذا الإنجاز ممكنًا.. والشكر أيضا لكل من دعمني.. أعدكم بمواصلة العمل كما كان دائمًا".
وكان ينافس مبابي على الجائزة كلٌّ من ليونيل ميسي زميله في الفريق، وسيكو فوفانا ولويس أوبيندا، ثنائي لانس، والكندي جوناثان دافيد، مهاجم ليل.
وتصدر مبابي قائمة الهدافين برصيد 28 هدفًا، كما قدم 6 تمريرت حاسمة، قبل جولة من انتهاء الدوري.
وفي المقابل أحرز ميسي 16 هدفًا مع 16 تمريرة حاسمة، خلال مشوار تتويج سان جيرمان باللقب هذا الموسم.